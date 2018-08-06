Меню
Происшествия
Вертолет Ми-2 опрокинулся на бок при жесткой посадке под Тюменью
Общество
Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене
Следующая новость
Загрузка...

    Вертолет Ми-2 опрокинулся на бок при жесткой посадке под Тюменью

    54

    Вертолет Ми-2 опрокинулся на бок при жесткой посадке под Тюменью

    Тюмень, 6 августа. Вертолет Ми-2 опрокинулся на бок во время аварийной посадки в Тюменской области. Авария произошла в 7 км к северу от села Увата. В результате происшествия никто не пострадал.

    «В 7 км севернее села Увата Уватского муниципального района совершил аварийную посадку вертолет МИ-2, совершавший рейс Салым — Уват с коммерческой целью, пострадавших нет», — передает ГУ МЧС по Тюменской области.

    Как уточняет Ura.ru, инцидент произошел на вертолетной площадке примерно в 16.00 по московскому времени. На борту вертолета в это время находились всего два человека — пассажир и пилот.

    Напомним, что 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8АМТ компании «Ютэйр». Воздушное судно столкнулось с грузом другого вертолета при взлете. Жертвами катастрофы стали 15 вахтовых рабочих и три члена экипажа. В правительстве Красноярского края был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии вертолета Ми-8.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.