Вертолет Ми-2 опрокинулся на бок при жесткой посадке под Тюменью

Тюмень, 6 августа. Вертолет Ми-2 опрокинулся на бок во время аварийной посадки в Тюменской области. Авария произошла в 7 км к северу от села Увата. В результате происшествия никто не пострадал.

«В 7 км севернее села Увата Уватского муниципального района совершил аварийную посадку вертолет МИ-2, совершавший рейс Салым — Уват с коммерческой целью, пострадавших нет», — передает ГУ МЧС по Тюменской области.

Как уточняет Ura.ru, инцидент произошел на вертолетной площадке примерно в 16.00 по московскому времени. На борту вертолета в это время находились всего два человека — пассажир и пилот.

Напомним, что 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8АМТ компании «Ютэйр». Воздушное судно столкнулось с грузом другого вертолета при взлете. Жертвами катастрофы стали 15 вахтовых рабочих и три члена экипажа. В правительстве Красноярского края был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии вертолета Ми-8.