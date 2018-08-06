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Стали известны российские цены на новый Hyundai Santa Fe
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    Стали известны российские цены на новый Hyundai Santa Fe

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    Стали известны российские цены на новый Hyundai Santa Fe

    Москва, 6 августа. В России стартовали продажи Hyundai Santa Fe нового поколения. Машина будет доступна в четырех комплектациях — High-Tech, Premier, Lifestyle и Family). Самая бюджетная версия авто обойдется покупателям в 1 млн 999 тысяч рублей, за топовую версию придется отдать 2 млн 699 тысяч рублей.

    В базовой комплектации доступны такие опции, как круиз-контроль и система автоматического выравнивания высоты кузова, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, датчики парковки сзади, система управления полным приводом. 

    Стандартный Hyundai Santa Fe будет продаваться в России с дизельным мотором 2.2 отдачей 200 л.с. с 8-АКПП. Кроссовер будет оснащается бензиновым агрегатом 2.4 отдачей 188 л.с. с 6-АКПП. 

    Автомобиль будут собирать на калининградском «Автоторе». Презентация машины состоится на Московском международном автосалоне.

    Напомним, 1 августа компания Hyundai объявила о старте российских продаж обновленного кроссовера Tucson.

    Автор: Тимур Румянцев
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