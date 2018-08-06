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США в два этапа восстановят санкции против Ирана
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    США в два этапа восстановят санкции против Ирана

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    США в два этапа восстановят санкции против Ирана

    Вашингтон, 6 августа. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, в числе которых ограничительные меры против суверенного госдолга государства и его национальной валюты. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

    Санкции против Ирана отменили после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. По словам представителя американской администрации, новый указ главы Белого дома выступает продолжением ранее озвученной Трампом политики по оказанию давления на Иран.

    «Новый исполнительный указ по Ирану в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016 года», — пояснила она.

    Санкции вступят в силу в 7.01 по московскому времени 7 августа.

    Напомним, 8 мая американский лидер объявил о выходе США из ядерной сделки. Трамп сообщил также о восстановлении всех санкций против Ирана и стран, которые ведут с ним общий бизнес. Впоследствии стало известно, что Вашингтон планирует начать кампанию максимального экономического и дипломатического давления на Иран, которая предусматривает несколько этапов.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о возможном ударе США о Ирану, который станет, по мнению экспертов, «настоящим безумием».

    Автор: Екатерина Кухарева
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