Пенсионная реформа: кто получит право досрочного выхода на пенсию

Предстоящая пенсионная реформа — одна из самых острых тем последнего времени. Напомним, среди различных мер модернизации пенсионной системы правительство предложило поэтапно — в течение 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин — повышать возраст выхода на пенсию. После окончания переходного периода для мужчин пенсионный возраст будет составлять 65 лет (против нынешних 60), для женщин — 63 года (сегодня женщины выходят на пенсию в 55 лет).

Однако это не единственное, что предусматривает предстоящая реформа, отмечают экономисты. Грядет серьезное повышение самих пенсий, кроме того, согласно предложению правительства, повышение пенсионного возраста не затронет большое количество групп населения, имеющих право на льготы.

Кого не коснется повышение пенсионного возраста

Согласно законопроекту, пенсионный возраст не будет повышен для лиц, занятых на вредных работах на шахтах и в других сферах добывающей промышленности, а также ликвидаторов техногенных катастроф, например, чернобыльцев.

Изменения не коснутся матерей, родивших пять и более детей, инвалидов по зрению и некоторых других льготных категорий граждан.

Для остальных льготников пенсионный возраст будет повышен, но за ними будет сохранено право досрочного выхода на пенсию.

Работникам Крайнего Севера возраст выхода на пенсию будет увеличен, но он останется ниже, чем в целом по России. Мужчины на Крайнем Севере будут выходить на пенсию в 60 лет (сейчас они выходят на пенсию в 55 лет), женщины — в 58 лет (сейчас они выходят на пенсию в 50 лет).

Педагоги, медицинские и творческие работники получат право выходить на досрочную пенсию за восемь лет до наступления пенсионного возраста.

Также право на досрочный выход на пенсию получат госслужащие.

Что еще нужно изменить в пенсионном законодательстве

Выходить или нет на пенсию досрочно — это дело самого гражданина, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Законодательство и сейчас позволяет выходить на пенсию досрочно, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но возникает вопрос, а на что вы собираетесь жить в предпенсионном возрасте и в старости? Дело в том, что ни одна пенсионная система не может существовать только за счет страховых денег. Такая система не обеспечивает своего участника достойной пенсией. У этой системы обязательно должна быть «вторая нога» в виде накопительных пенсий или развитой системы возможностей для инвестирования гражданами своих собственных накоплений».

Именно этот фактор нужно обязательно учесть при проведении пенсионной реформы, отмечает экономист.

«Эту систему обязательно нужно вводить вместе с повышением пенсионного возраста. Это даст людям мотивацию перестаивать свою жизненную стратегию: не только уповать на государственную пенсию, но и инвестировать свои средства в финансовый рынок, чтобы в старости обеспечить себя», — отметил Масленников, подчеркнув, что в экономически развитых странах до трети пенсии составляет именно накопительная часть.

Во многом это вопрос финансовой грамотности, которую нужно повышать, отмечает эксперт.

Законопроект об изменении пенсионной системы со всеми внесенными поправками будет рассматриваться в Госдуме в конце сентября.