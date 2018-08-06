Латвия готовится к вторжению России и арестовывает русских активистов

Сегодня утром в Риге Полицией безопасности был задержан активист Штаба защиты русских школ, член правления Русского союза Латвии и кандидат в депутаты сейма Илья Козырев, в квартире которого произведен обыск, а сам он отправлен в СИЗО, где его, согласно местным законам, могут держать до 48 часов, а затем или выпустят, или отправят в тюрьму на время предварительного следствия.

Прецеденты уже есть. В Рижской центральной тюрьме вот уже три месяца находится 64-летний профессор экономики, член правления Русского союза Латвии Александр Гапоненко, о чьем продлении срока и обвинении Федеральное агентство новостей уже рассказывало.

Козырева, по всей видимости, собирались задержать еще на прошлой неделе, когда к нему домой приезжали сотрудники Полиции безопасности. Но Илья тогда был в отъезде, и потому, как сообщил лидер движения «За родной язык» Владимир Линдерман, работники спецслужбы объяснили свой приезд желанием вручить повестку для допроса. Сейчас и повестка, как видим, не понадобилась.

Партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) выразила решительный протест против кампании политических репрессий в отношении активистов Штаба защиты русских школ. Кроме арестованных по делу о проведении в Риге 31 марта Вселатвийского родительского собрания, в качестве обвиняемых проходит несколько человек. Среди них и лидер РСЛ доктор математических наук и евродепутат от Латвии трех созывов Татьяна Жданок.

«Можно предположить, что Полиция безопасности будет добиваться в суде лишения Ильи Козырева свободы на длительный срок, чтобы сделать невозможным его участие в сентябрьской сессии Совета по правам человека ООН, где уже запланирован доклад Козырева о лишении национальных меньшинств Латвии права на образование на родном языке, — говорит Татьяна Аркадьевна. — Но продолжающиеся преследования наших товарищей только укрепляют нас в уверенности, что мы представляем из себя единственную силу, которая смогла организовать и возглавить сопротивление этнократической, дискриминационной и ассимиляционной политике бессменно правящих четверть века партий. Мы победим!»

В то же время с усилением репрессий в отношении русских и русскоязычных в Латвии, с ликвидацией двуязычного образования в школах и переводе его лишь на латышский язык, запрете на образование на русском в частных вузах Латвии, в обществе все чаще обсуждают возможное вторжение России. Например, неделю назад в ультра-националистической местной газете «Latvijas avīze» («Латвийская газета») госсекретарь министерства обороны ЛР Янис Гарисонс и бывший командующий армией Латвии, генерал-лейтенант в отставке Раймондс Граубе рассказывали, как вести себя в случае часа «Х».

В Латвии проведена децентрализация «Земессардзе» («Народного ополчения», аналог нацгвардии), и если начнется вторжение, не надо будет дожидаться приказов от вышестоящего начальства, объясняет Гарисонс.

«Ополченцам известны районы, которые находятся в зоне их ответственности, поэтому они могут мобильно и децентрализовано действовать небольшими по численности отрядами, согласно тактике ведения боев», — поясняет госсекретарь Минобороны науку сопротивления «российским агрессорам», которые ни сном ни духом не ведают о планах «завоевания Прибалтики».

Вот ведь недавно и командующий эстонским спецназом полковник Рихо Утеги в интервью международному изданию «Politico» вдруг выдал страшную эстонскую тайну о том, что русские могут достичь Таллина за двое суток, «но здесь они и умрут, о чем они знают»… Интересно, что думают по этому поводу десантники из Псковской дивизии, да и думают ли вообще о подобном развитии событий, которые столь обильно обсуждают в странах по соседству. Лучше бы создавали условия для экономического сотрудничества, а не портили отношения и не накликали беду.

Вот ведь, по словам того же Гарисонса, преимущество Латвии — это географические особенности страны, например, возможность передвижения военной техники противника лишь по большим дорогам, что делает ее особенно уязвимой. То есть госчиновник от обороны косвенно признает, что в Латвии проблемы с дорогами. И, по-видимому, не только с ними: Гарисонс также напоминает, что часть ополченцев хранит служебное оружие дома.

И, согласно новым поправкам в Закон о национальной безопасности Латвии, разъясняет госсекретарь Минобороны, у гражданского населения в случае вторжения есть право на гражданское неповиновение, противодействие незаконным учреждениям и вооруженным формированиям агрессора, а также помощь национальным вооруженным силам в их задачах по поддержке подразделений НАТО или стран-членов ЕС, которые будут оборонять Латвию.

«Партизаны и лесные братья были прежде профессиональными воинами, которые учили, как надо воевать, и у них был характер, — напомнает госсекретарь. — Мы в министерстве обороны знаем, что значит взять в руки оружие. Поэтому лучше записаться в народное ополчение и быть обученным, потому что неподготовленный человек с оружием опасен».

Наверное, опасны и те, кто спекулирует на военной теме. Но это, конечно, не гарисонсы. По крайней мере, они так не думают.

А как же быть тем людям, кто во время вторжения не находится на службе в военных структурах, задается вопросом госсекретарь и сам же на него отвечает.

«Во-первых, не оказывайте поддержку [агрессору], во-вторых, не подвергайте себя опасности, а в-третьих, ищите контакты с национальными вооруженными силами и представителями законной власти, чтобы узнать о дальнейших действиях. Предпринимателям необходимо в критических условиях обеспечить производство продуктов питания и боеприпасов, продолжая функционировать», — учит Гарисонс.

А генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий латвийской армией Раймондс Граубе напоминает, что сопротивление с гражданской стороны может иметь творческий характер, как это было в том же 1968 году в Чехословакии, когда войска Варшавского договора получили проблемы с ориентацией на местности, так как почти на всех указателях улиц были надписи «улица Дубчека» (Александр Дубчек, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии в январе 1968-апреле 1969 — главный инициатор курса реформ, известных как Пражская весна).

«Отказ от сотрудничества [с агрессором] является свидетельством духа, послание которого таково: «Ты здесь не желателен, и не наш друг», — заключает генерал.

Интересно, кого в возможном сотрудничестве со своим врагом подозревают власти Латвии? Уж не таких ли, как Гапоненко, Козырев, Жданок? И почему потери гражданского населения в стране (массовая эмиграция, смертность, упадок рождаемости) уже превысили военные потери, когда никакой войны нет и в помине? Не потому ли многие латыши ностальгируют по Советскому Союзу и называют Латвию оккупированной нынешними правителями?