Дети радикалов угрожают безопасности Германии

Берлин, 6 августа. МВД Германии заявило о необходимости устанавливать наблюдение за детьми младше 14 лет. Законодательно в стране минимальный возраст для полицейского наблюдения установлен с 14 лет.

В ведомстве сообщили о радикализации несовершеннолетних детей, которая может нанести серьезную угрозу. Чиновников особо беспокоят дети из семей, исповедующий радикальный ислам. По данным спецслужб Германии, в таких семьях возможна «ранняя радикализация несовершеннолетних и совершеннолетних», сообщили на пресс-конференции в Берлине представители МВД.

Дискуссию о снижении минимального возраста полицейского наблюдения стали поднимать в Германии после инцидента в городе Людвигсхафен. 12-летний ребенок пронес на рождественский рынок бомбу, начиненную гвоздями. Она не взорвалась из-за неисправности часового механизма. По данным следствия ребенок попал под влияния члена ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена в России). После этого немецкие чиновники заявили, что "преждевременная джихадистская социализация" детей несет опасность для страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.