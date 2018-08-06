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Дети радикалов угрожают безопасности Германии
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    Дети радикалов угрожают безопасности Германии

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    Дети радикалов угрожают безопасности Германии

    Берлин, 6 августа. МВД Германии заявило о необходимости устанавливать наблюдение за детьми младше 14 лет. Законодательно в стране минимальный возраст для полицейского наблюдения установлен с 14 лет.

    В ведомстве сообщили о радикализации несовершеннолетних детей, которая может нанести серьезную угрозу. Чиновников особо беспокоят дети из семей, исповедующий радикальный ислам. По данным спецслужб Германии, в таких семьях возможна «ранняя радикализация несовершеннолетних и совершеннолетних», сообщили на пресс-конференции в Берлине представители МВД.

    Дискуссию о снижении минимального возраста полицейского наблюдения  стали поднимать в Германии после инцидента в городе Людвигсхафен. 12-летний ребенок пронес на рождественский рынок бомбу, начиненную гвоздями. Она не взорвалась из-за неисправности часового механизма. По данным следствия ребенок попал под влияния члена ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена в России). После этого немецкие чиновники заявили, что "преждевременная джихадистская социализация" детей несет опасность для страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Денис Коробейников
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