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Патрушев провел в Москве российско-бразильские консультации по безопасности
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    Патрушев провел в Москве российско-бразильские консультации по безопасности

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    Патрушев провел в Москве российско-бразильские консультации по безопасности

    Москва, 6 августа. Пресс-секретарь аппарата Совета безопасности Евгений Аношин рассказал, что обсуждал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на российско-бразильских консультациях по безопасности в Москве.

    По словам Аношина, российско-бразильские консультации в Москве провели Патрушев и глава кабинета институциональной безопасности Бразилии Сержио Эчегойен. В ходе переговоров они обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности.

    «Также вопросы координации деятельности на международном уровне, в том числе в рамках БРИКС и ООН», — цитирует РИА Новости Аношина.

    По словам пресс-секретаря аппарата Совета безопасности, представители ряда министерств и ведомств принимали участие в российско-бразильских консультациях.

    Автор: Дарья Смолина
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