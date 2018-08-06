Патрушев провел в Москве российско-бразильские консультации по безопасности

Москва, 6 августа. Пресс-секретарь аппарата Совета безопасности Евгений Аношин рассказал, что обсуждал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на российско-бразильских консультациях по безопасности в Москве.

По словам Аношина, российско-бразильские консультации в Москве провели Патрушев и глава кабинета институциональной безопасности Бразилии Сержио Эчегойен. В ходе переговоров они обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности.

«Также вопросы координации деятельности на международном уровне, в том числе в рамках БРИКС и ООН», — цитирует РИА Новости Аношина.

По словам пресс-секретаря аппарата Совета безопасности, представители ряда министерств и ведомств принимали участие в российско-бразильских консультациях.