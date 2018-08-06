Депортированного из России иностранца задержали в Ленобласти под другим именем
Санкт-Петербург, 6 августа. Депортированного из России гражданина Узбекистана Худайбергана Ахмедова задержали в Петербурге под другим именем, сообщили в пресс-служба УФСБ РФ по городу Петербургу и Ленобласти.
Ахмедов ранее задерживался в России за причастность к конфликтам между местными национальными диаспорами, которые решались силовым путем, а также за хулиганство. Кроме того, гражданин Узбекистана провел пять лет в тюрьме за нанесение вреда здоровью человека, который привел к смерти. Минюст РФ принял решение о депортации иностранца на родину.
В Узбекистане мужчина сменил имя на Артура и незаконно вернулся в Россию. Однако в июне этого года его снова задержали. Ахмедов доставлен в Астрахань, где против него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ.
«Органом дознания пограничного управления продолжается расследование уголовного дела. За незаконное пересечение государственной фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы», — констатировали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.