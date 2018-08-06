Депортированного из России иностранца задержали в Ленобласти под другим именем

Санкт-Петербург, 6 августа. Депортированного из России гражданина Узбекистана Худайбергана Ахмедова задержали в Петербурге под другим именем, сообщили в пресс-служба УФСБ РФ по городу Петербургу и Ленобласти.

Ахмедов ранее задерживался в России за причастность к конфликтам между местными национальными диаспорами, которые решались силовым путем, а также за хулиганство. Кроме того, гражданин Узбекистана провел пять лет в тюрьме за нанесение вреда здоровью человека, который привел к смерти. Минюст РФ принял решение о депортации иностранца на родину.

В Узбекистане мужчина сменил имя на Артура и незаконно вернулся в Россию. Однако в июне этого года его снова задержали. Ахмедов доставлен в Астрахань, где против него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ.