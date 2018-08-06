Послу Греции в РФ вручили ноту о зеркальной высылке дипломатов

Москва, 6 августа. Чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас был вызван в министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан», — отметили в МИД РФ.

В середине июля Греция объявила о выдворении двух российских дипломатов. Афины также запретили еще двум дипломатам РФ въезд в страну «за противоправные действия против национальной безопасности». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что этот шаг Греции не улучшит отношения между странами. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко также сообщил, что Россия ответит на высылку российских дипломатов из Греции.