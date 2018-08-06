Самолет разбился во Франции, есть жертвы

Париж, 6 августа. Самолет потерпел крушение во французском департаменте Пюи-де-Дом. Есть жертвы, пишет портал Montagne.

По информации издания самолет разбился недалеко от фермы в коммуне Мазуар около 12.30 по местному времени. На борту самолета находилось три человека — две женщины и один мужчина. В результате крушения все находившиеся в воздушном судне люди погибли.

Как сообщает Жандармерия воздушного транспорта, на место трагедии выехали технические специалисты. На данный момент, что стало причиной крушения лайнера, остается неизвестным. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства крушения самолета.