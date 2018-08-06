Меню
Происшествия
Самолет разбился во Франции, есть жертвы
Общество
Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене
Следующая новость
Загрузка...

    Самолет разбился во Франции, есть жертвы

    59

    Самолет разбился во Франции, есть жертвы

    Париж, 6 августа. Самолет потерпел крушение во французском департаменте Пюи-де-Дом. Есть жертвы, пишет портал Montagne.

    По информации издания самолет разбился недалеко от фермы в коммуне Мазуар около 12.30 по местному времени. На борту самолета находилось три человека — две женщины и один мужчина. В результате крушения все находившиеся в воздушном судне люди погибли.

    Как сообщает Жандармерия воздушного транспорта, на место трагедии выехали технические специалисты. На данный момент, что стало причиной крушения лайнера, остается неизвестным. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства крушения самолета.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.