Сирия, 6 августа. Сотрудники ЦПВС доставили гумпомощь в город Алеппо. В результате бомбардировок ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре пострадали мирные жители. Боевики «спящих ячеек» ИГ1 отступают в труднодоступные районы Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепили позиции на высотах Телль Басыр и Телль Ар-Разин в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в районе Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра; отступает в труднодоступные районы Эс-Сувейды.

«Тахрир Аш-Шам»: обезвредила несколько СВУ боевиков ИГИЛ1 в зоне «Большого Идлиба».

Международная коалиция: провела бомбардировки в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора, ранения получили гражданские лица.

Провинция Алеппо

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гумпомощь жителям административного центра провинции. Как передает Twitter-канал (Syrian_source), гуманитарная акция ЦПВС прошла в районе Салах Эд-Дин. Жители получили наборы с продовольствием. Ранее глава Центра генерал-майор Алексей Цыганков заявлял, что в Алеппо и Латакии также работают российские врачи, которые уже оказали медицинскую помощь более чем 90 сирийцам. Напомним, несмотря на то, что город находится под контролем Сирийской арабской армии (САА), население все еще не находится в безопасности вследствие постоянных обстрелов со стороны джихадистов. Так, четыре дня назад Алеппо вновь подвергся ударам исламистов, что привело к гибели трех гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор возобновились авианалеты западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Как передает в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), самолеты коалиционной авиации сбросили ракеты на районы населенного пункта Ас-Суса, что привело к ранению ряда местных жителей. Напомним, бомбардировки США и прежде не раз приводили к гибели гражданских лиц. Наиболее ярким примером стал город Ракка, который был практически полностью разрушен в результате беспорядочных ударов ВВС международного альянса. Напомним, накануне вновь поступали сообщения о новых жертвах коалиции США, обнаруженных под завалами уничтоженных зданий в Ракке. Несмотря на то, что операция по захвату населенного пункта была завершена еще в октябре 2017 года, город все еще лежит в руинах. Подобная ситуация складывается и на восточном побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре, где в ходе боевых вылетов США уже были убиты десятки сирийцев, проживавших на оккупированных радикалами ИГ территориях.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передает, что в зоне так называемого Большого Идлиба были обнаружены несколько СВУ, оставленных боевиками «спящих ячеек» ИГИЛ. На фотографиях, опубликованных источником, также запечатлен пояс шахида. Отмечается, что все устройства были успешно обезврежены членами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Более подробные сведения о местонахождении бомб пока уточняются. Напомним, в северную зону снижения напряженности входят не только территории Идлиба, но также и районы на севере Латакии, на западе Алеппо и в северной части Хамы.

Напомним, несмотря на режим тишины, вступивший в силу 6 мая в рамках достигнутых в Казахстане договоренностей, исламисты не прекращают проводить атаки позиций правительственных подразделений и обстрелы мирных населенных пунктов, что ставит под угрозу безопасность мирных жителей.

Провинция Эс-Сувейда

Не утихают вооруженные столкновения между так называемыми спящими ячейками террористической группировки ИГИЛ и войсками САР, поддерживаемыми Национальными силами обороны****** (NDF) и российскими ВКС. По информации военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), части Сирийской арабской армии (САА) продвинулись по направлению к холму Телль-Асфар на северо-востоке региона. Кроме того, правительственные войска укрепили свои позиции на стратегических высотах Телль Басыр, Телль Ар-Разин. В свою очередь террористы отступают в труднодоступный район вулканического плато Ас-Сафа. Напомним, ранее боевые вылеты в данном районе также провели российские военные самолеты, которым удалось нанести точечные удары по укреплениям противника. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются.

Провинция Эль-Кунейтра

Прогремел взрыв в районе оккупированных Израилем Голанских высот в Эль-Кунейтре. Как передает в сети Telegram военный источник (hosienmortadapressnew), взрывное устройство, вероятно, было заложено террористами «Исламского государства», бежавшими в демилитаризованную зону. В результате детонации СВУ погибли четверо мирных граждан, еще 15 получили ранения. Напомним, Голаны были аннексированы Израилем во время Шестидневной войны 1967 года. По данным местных активистов, здесь все еще может скрываться небольшое количество террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», которые направились на данные территории, потерпев поражение в столкновениях с Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке ВКС России. Так, несколько дней назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила группу боевиков, замеченных в горной местности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)