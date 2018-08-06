«Неслыханная свобода»: украинские журналисты нашли политолога на «Миротворце» и попросили об интервью

Киев, 6 августа. Директор Центра политического маркетинга в Киеве Василий Стоякин пожаловался на украинский сайт «Миротворец», который выложил его личные данные в открытый доступ.

По словам политолога, с ним связались журналисты украинской телепередачи ТСН, которые нашли его номер в базе данных скандального ресурса.

«Неслыханная свобода слова. Позвонили за комментарием из ТСН. Сказали, что телефон взяли на «Миротворце». Что вообще происходит?» — пишет Стоякин в Facebook.

Отвечая на вопросы подписчиков, глава Центра политического маркетинга отметил, что добывшие незаконным способом его телефон журналисты хотели взять интервью, чтобы обсудить вопрос соблюдения прав человека на Украине.

Пользователи Facebook с юмором восприняли данную ситуацию. Некоторые в шутку принялись хвалить «Миротворец», который начал исполнять функцию соцсетей, другие назвали это неплохим способом раскрутки. Известный киевский блогер Татьяна Монтян призналась, что благодаря украинскому сайту ее нашло множество людей, на что Стоякин заметил, что «обошелся бы без такой славы».

Напомним, что украинская общественность и западные организации уже неоднократно критиковали сайт «Миротворец» за нарушение права человека на частную жизнь. Портал публикует личные данные людей, которые посещали Крым или выражали свое несогласие с официальной политикой Украины. Именно «Миротворец» некоторые эксперты обвиняют в косвенной причастности к гибели киевского журналиста Олеся Бузины. Репортер был убит вскоре после того, как сайт выложил в открытый доступ его домашний адрес.