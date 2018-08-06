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Житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
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    Житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

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    Житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

    Донецк, 6 августа. Мирный житель Донецкой народной республики был ранен при обстреле населенного пункта Набережное со стороны украинской армии. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей.

    По данным оперативного командования ДНР, район села Набережное вновь подвергся прицельному обстрелу в 14.55. Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ вели обстрел села из стрелкового оружия. В результате мирный житель 1975 года рождения получил пулевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу в Тельманово.

    Напомним, ранее силами Народной милиции Луганской народной республики был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который проводил разведку в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
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