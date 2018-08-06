Участок эстакады обрушился после взрыва бензовоза на шоссе у Болоньи, есть погибшие

Рим, 6 августа. Взрыв автоцистерны на шоссе возле итальянского города Болонья привел к обрушению участка эстакады, на котором произошел инцидент. В результате трагедии один человек погиб, еще около 55 пострадали.

Инцидент произошел в результате столкновения бензовоза с другим автомобилем. Грузовик перевозил химикаты, которые взорвались и разгорелись в результате сильного удара, передает телеканал Rainews24. Произошел частичный обвал моста.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный неподалеку от места происшествия. Пламя перешло на припаркованные автомобили, многие из которых взорвались из-за воспламенения горючего в баках.

В результате трагедии пострадали около 55 человек, 14 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

На место ДТП прибыли представители правоохранительных органов, пожарные и скорая помощь. Перекрыты близлежащие к месту ЧП дороги.

Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва. На кадрах виден крупный столб дыма и огня.