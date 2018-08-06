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Бывший футболист «Зенита» перешел в «Боруссию»
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    Бывший футболист «Зенита» перешел в «Боруссию»

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    Бывший футболист «Зенита» нашел себе новый клуб

    Дортмунд, 6 августа. Бывший игрок питерского «Зенита» Аксель Витсель, выступавший за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел в новый клуб.

    29-летний полузащитник Аксель Витсель подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение рассчитано на четыре года. 6 августа Витсель прибыл в Швейцарию, где в настоящий момент тренируется его новая команда.

    Как сообщают «Известия», клуб из Дортмунда заплатит «Тяньцзинь Цюаньцзяню» 20 миллионов евро отступных. Витсель будет получать в «Боруссии» 10 миллионов евро в год.

    Напомним, что ранее бельгиец выступал Стандарт, Бенфику, Зенит, а с 2017 по 2018 год выступал в китайской лиге.

    Автор: Денис Коробейников
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