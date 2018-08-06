Бывший футболист «Зенита» перешел в «Боруссию»

Дортмунд, 6 августа. Бывший игрок питерского «Зенита» Аксель Витсель, выступавший за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел в новый клуб.

29-летний полузащитник Аксель Витсель подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение рассчитано на четыре года. 6 августа Витсель прибыл в Швейцарию, где в настоящий момент тренируется его новая команда.

Как сообщают «Известия», клуб из Дортмунда заплатит «Тяньцзинь Цюаньцзяню» 20 миллионов евро отступных. Витсель будет получать в «Боруссии» 10 миллионов евро в год.

Напомним, что ранее бельгиец выступал Стандарт, Бенфику, Зенит, а с 2017 по 2018 год выступал в китайской лиге.