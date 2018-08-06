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Общество
Коллеги скончавшейся на сцене Соколовой рассказали о работе актрисы «на износ»
Общество
Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене
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    Коллеги скончавшейся на сцене Соколовой рассказали о работе актрисы «на износ»

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    Коллеги скончавшейся на сцене Соколовой рассказали о работе актрисы «на износ»

    Кемерово, 6 августа. Ведущая актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова умерла на сцене во время репетиции спектакля «Ханума». Коллеги отметили, что артистка всегда работала на износ.

    В ноябре Соколовой должно было исполниться 50 лет. 

    «Ханума» должна была стать ее бенефисным спектаклем, — отметила ее коллега Алевтина Серебрякова. — Зрители ждали эту колоритную постановку и свою любимую артистку на сцене».

    В театре отметили, что актриса отдавала всю себя сцене, работала на износ. Они обратили внимание, что даже смерть застала ее в театре.

    Соколова впервые вышла на сцену в девять лет. 23 года своей жизни она посвятила Прокопьевскому драматическому театру. На этой же сцене играл ее супруг Сергей Жуйков, рассказывают местные СМИ.

    Прощание с актрисой состоится 6 августа, пишет «Газета.ru».

    Автор: Катерина Иванова
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