Олейник ответил Гройсману на обещание резко поднять зарплаты украинцев

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в конце 2018 года средняя заработная плата на Украине резко поднимется до 10 тысяч гривен (23,4 тысячи рублей, или 370 долларов). По его словам, все действия правительства направлены на это.

«Главный приоритет — средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более восьми тысяч гривен», — цитируют Владимира Гройсмана украинские СМИ.

По словам главы кабмина Украины, достижению этой цели содействует вся экономическая политика украинских властей.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, работавший в V, VI и VII созывах, полагает, что это обещание Гройсмана ничего не стоит.

«Государством управляют шулеры. Для повышения средней заработной платы на Украине необходимы серьезный рост экономики и ВВП. Но этого нет. Наоборот, мы видим экономический спад, рынки сбыта для украинских товаров потеряны. Но если хочешь жить, чего только не пообещаешь», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей украинский политик и управленец.

При этом Владимир Олейник считает, что ради того, чтобы не потерять власть, Гройсман вместе с Петром Порошенко включит станок для печати гривен.

«Если смотреть на это заявление Гройсмана как на часть избирательной кампании, то можно включить станок и печатать деньги. И ничего, что новые деньги ничем не обеспечены. Потом, конечно, будет рост инфляции, повышение тарифов, повсеместный рост цен, но их можно будет списать на то, что Россия — это страна-агрессор, и именно она виновата в этом», — сказал экс-депутат Рады.

По словам Олейника, сегодня украинцы боятся не получить пенсию, а получить пенсию в новых купюрах, потому что их не будут принимать.

«Потому что новые купюры не подкреплены никакими экономическими показателями. Согласно украинскому Госстату, бюджет недополучил 10 миллиардов гривен. Это с чего? С производства. Потому что сами закрывают рынки. Взять то же предложение министра инфраструктуры Владимира Омеляна закрыть железнодорожное сообщение Украины с Россией. Это же самые рентабельные перевозки сегодня. Особенно пассажирские. Это будет выстрел в ногу. Чем компенсировать? На Польшу что ли переключать пассажиропоток?» — заметил Владимир Олейник.

Резюмируя все вышесказанное, собеседник ФАН назвал слова Гройсмана и действия, которые могут за ними последовать, «покупкой избирателя пустыми деньгами».