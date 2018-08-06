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Неизвестные напали на квартиру журналистки украинского телеканала
Общество
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    Неизвестные напали на квартиру журналистки украинского телеканала

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    Неизвестные напали на квартиру журналистки украинского телеканала

    Киев, 6 августа. Неизвестные вновь напали на квартиру журналистки украинского телеканала ICTV Виктории Сеник, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

    «Повторное нападение на квартиру журналистки «Чрезвычайных новостей» Виктории Сеник​​​. Максимальная огласка и внимание к недопустимому давлению на коллегу», — написал Томиленко.

    Глава Национального союза журналистов Украины рассчитывает на то, что или будет проведено эффективное расследование, или Сеник предоставят охрану.

    Отметим, что это не первый случай нападения на сотрудников СМИ на Украине. Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщал, что с начала 2018 года было зафиксировано более 50 случаев применения силы к журналистам, при этом восемь из них произошли в июле. По мнению Томиленко, представители украинской власти не обеспечивают должной защиты представителей СМИ.

    Автор: Дарья Смолина
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