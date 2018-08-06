Сирия: четыре человека подорвались на оставленных ИГ минах в провинции Даръа

Дамаск, 6 августа. В двух населенных пунктах в сирийской провинции Даръя погибли четыре человека, которые подорвались на самодельных взрывных устройствах, оставленных террористами ИГ1.

По информации сирийского агентства САНА, 30-летняя женщина стала жертвой взрыва мины в населенном пункте Сах Эль-Джулян в бассейне реки Ярмук. Три человека погибли и еще 15 пострадали в селении Кавия.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ИГ оставили провинцию Даръа, прошли рядом с пограничным переходом правительственных войск и ушли в Иорданию.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.