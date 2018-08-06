Меню
Новости Сирии
Сирия: четыре человека подорвались на оставленных ИГ минах в провинции Даръа
Общество
Коллега опровергла информацию о смерти актрисы кузбасского театра Соколовой на сцене
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: четыре человека подорвались на оставленных ИГ минах в провинции Даръа

    330

    Сирия: четыре человека подорвались на оставленных ИГ минах в провинции Даръа

    Дамаск, 6 августа. В двух населенных пунктах в сирийской провинции Даръя погибли четыре человека, которые подорвались на самодельных взрывных устройствах, оставленных террористами ИГ1

    По информации сирийского агентства САНА, 30-летняя женщина стала жертвой взрыва мины в населенном пункте Сах Эль-Джулян в бассейне реки Ярмук. Три человека погибли и еще 15 пострадали в селении Кавия.

    Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ИГ оставили провинцию Даръа, прошли рядом с пограничным переходом правительственных войск и ушли в Иорданию.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.