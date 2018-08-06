«Настоящие друзья»: США и ЕС советуют Киеву сохранить особый статус ДНР и ЛНР

Киев, 6 августа. Продлить действие закона Украины относительно особого статуса так называемых «отдельных районов» Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) призвали США и страны Евросоюза. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Ранее закон уже был пролонгирован в октябре 2017 года. Его действие заканчивается осенью 2018-го.

«Осенью парламент ждет тяжелая дискуссия по пролонгации закона. Наши настоящие друзья и адвокаты из США, ЕС, Вашингтона, Парижа, Берлина, Вены уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость, государственническую позицию и дать им важный козырь для продолжения санкций», — написала Геращенко в Facebook.

Комментируя давление ЕС и США, Геращенко отметила, что также будет призывать депутатов «проявить мудрость» и «не дать ни единого шанса друзьям Кремля иметь аргументы для снятия санкций».

Кроме того, Геращенко сообщила, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик направил руководству Верховной рады письмо, в котором напомнил о прекращении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

СМИ отмечают, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер ранее заявлял: в случае прекращения действия закона об особом статусе Донбасса Украина окажется в невыгодном положении.

«Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. (…) Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минских соглашений. Поэтому просто не давайте России этого аргумента», — сказал Волкер в интервью «Голосу Америки».

Необходимо отметить, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Закон об особом статусе ДНР и ЛНР был принят осенью 2014 года. В октябре 2017 года закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельный районах Донецкой и Луганской областей» еще на год продлил особый статус Донбасса.