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Mail.ru Group продаст BlaBlaCar свой сервис поиска попутчиков
Технологии
Mail.ru Group продаст BlaBlaCar свой сервис поиска попутчиков
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    Mail.ru Group продаст BlaBlaCar свой сервис поиска попутчиков

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    Mail.ru Group продаст BlaBlaCar свой сервис поиска попутчиков

    Москва, 6 августа. Компания Mail.ru Group и сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar объявили о соглашении, в рамках которого BlaBlaCar приобретет сервис карпулинга BeepCar. Об этом сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

    Согласно заключенным договоренностям, компании будут сотрудничать также в сфере маркетинга. Сервис по поиску попутчиков будут продвигать на площадках Mail.ru Group.

    «Мы рады объявить о начале долгосрочного партнерства с BlaBlaCar, в ходе которого мы интегрируем BeepCar в их систему», — говорится в сообщении компании.

    Приложение BeepCar выпустили в Mail.ru Group в 2017 году. По данным компании, в 2018 году доходность установок сервиса приложения превысила пять миллионов рублей.

    Ранее международный сервис BlaBlaCar обратился в министерство транспорта России с просьбой запретить профессиональным таксистам зарабатывать на карпулинговых поездках. По мнению разработчиков, многие водители воспринимают карпулинг как способ заработать, не платя при этом налоги.

    Автор: Екатерина Кухарева
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