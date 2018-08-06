Mail.ru Group продаст BlaBlaCar свой сервис поиска попутчиков

Москва, 6 августа. Компания Mail.ru Group и сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar объявили о соглашении, в рамках которого BlaBlaCar приобретет сервис карпулинга BeepCar. Об этом сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Согласно заключенным договоренностям, компании будут сотрудничать также в сфере маркетинга. Сервис по поиску попутчиков будут продвигать на площадках Mail.ru Group.

«Мы рады объявить о начале долгосрочного партнерства с BlaBlaCar, в ходе которого мы интегрируем BeepCar в их систему», — говорится в сообщении компании.

Приложение BeepCar выпустили в Mail.ru Group в 2017 году. По данным компании, в 2018 году доходность установок сервиса приложения превысила пять миллионов рублей.

Ранее международный сервис BlaBlaCar обратился в министерство транспорта России с просьбой запретить профессиональным таксистам зарабатывать на карпулинговых поездках. По мнению разработчиков, многие водители воспринимают карпулинг как способ заработать, не платя при этом налоги.