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Жители ДНР просят продлить срок полномочий главы республики
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    Жители ДНР просят продлить срок полномочий главы республики

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    Жители ДНР просят продлить срок полномочий главы республики

    Донецк, 6 августа. Представители общественного движения «Донецкая республика» призвали продлить срок полномочий главы и депутатам ДНР до пяти лет. По словам активистов, это позволит властям ДНР выполнить все поставленные задачи, а жителям республики — в полной мере оценить итоги их деятельности.

    «Мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий главы и депутатов Народного совета для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели», — пояснили в «Донецкой республике».  

    Пресс-служба организации добавила, что пятилетний срок полномочий — это стандартная мировая практика, которая применяется во многих зарубежных странах.

    Напомним, что выборы главы и депутатов ДНР состоятся этой осенью. Депутаты от «Донецкой республики» имеют большинство в донецком парламенте.

    Примечательно, что проведение выборов в Донбассе является одним из требований минских соглашений, однако украинские власти отказываются их проводить или признавать до тех пор, пока армия ДНР и ЛНР не сложат оружие.

    Автор: Антон Соколов
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