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Звезда американских ситкомов умерла в Лос-Анджелесе
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    Звезда американских ситкомов умерла в Лос-Анджелесе

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    Звезда американских ситкомов умерла в Лос-Анджелесе

    Лос-Анджелес, 6 августа. Звезда американских ситкомов Шарлотта Рэй скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 92 лет, сообщили на телеканале Fox News.

    Рэй стала известна в США и во всем мире благодаря своим ролям в сериалах  «Разные линии» и «Факты из жизни». За свою 60-летнюю карьеру она успела сыграть в в 90 фильмах и сериалах. Зрители также могли ее увидеть в проектах «Не шутите с Зоханом», «Милые обманщицы», «Различные ходы» и многих других.

    Женщина умерла в возрасте 92 лет. Восемь лет назад у нее обнаружили рак поджелудочной железы на ранней стадии, однако болезнь удалось победить — опухоль отступила. В апреле 2017 года у Рэй выявили рак костей.

    Актриса дважды была номинирована на премию «Эмми» и дважды на премию «Тони».

    Автор: Катерина Иванова
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