Исторический прецедент: эксперт оценил прошедшие в Зимбабве президентские выборы

Москва, 6 августа. Мирное смещение Роберта Мугабе с поста президента Зимбабве можно назвать историческим прецедентом, ничего подобного ранее на африканском континенте не происходило, считает российский африканист Александр Зданевич.

Напомним, глава партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва победил на прошедших в стране президентских выборах, в которых не участвовал Мугабе. Миссия Африканского союза по наблюдениям за выборами и китайские наблюдатели назвали выборы легитимными, однако, несмотря на заявления наблюдателей, оппозиция не согласилась признать объявленный Центральной избирательной комиссией результат.

В Зимбабве прошли беспорядки, в результате которых погибло несколько человек. По итогу несколько десятков человек из партии «Движение за демократические перемены» предстали перед судом. Мнангагва призвал лидера оппозиционной силы Нельсона Чамису признать результаты голосования и перейти к конструктивной политической работе.

«Происходящие события в выборном процессе Зимбабве совершенно не удивили экспертов. Более того, подобные события являются своре традиционными для африканских стран, исключение составляет ЮАР», — цитирует «Экономика сегодня» эксперта.

По мнению Зданевича, после смещения Мугабе с поста президента страны Мнангагва не мог проиграть. Африканист считает, что с момента смены власти были созданы все необходимые условия.

«Мирное смещение с поста президента Роберта Мугабе можно назвать историческим прецедентом, ничего подобного ранее в Африке не происходило. А учитывая усилия и вес самих кандидатов, результат последних выборов оказался довольно предсказуемым. Реальной альтернативы «Патриотическому фронту» там просто нет», — добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что миссия Африканского союза и китайские наблюдатели заявили, что выборы президента Зимбабве прошли мирно и спокойно, исключая протесты, которые начались еще до официального объявления результатов. Кроме того, наблюдатели признали, что политическая обстановка в стране значительно улучшилась по сравнению с атмосферой предыдущего голосования.