Американское общество расколото: сенатор Пушков о «копии Путина» и «вмешательстве» России в выборы в США

Посольство России в США заявило, что нет ни единого доказательства «агрессивного вмешательства» нашей страны в американскую внутреннюю политику. Такая оценка прозвучала в ответ на вызов в Госдепартамент временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова.

Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил происходящее с председателем временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексеем Пушковым.

Раскол в США

— В этой истории больше всего удивляет, что до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре еще очень далеко, — заявил российский сенатор. — Американские СМИ, а также многие конгрессмены и сенаторы давно уже запустили версию о том, что Россия намерена в эти выборы вмешаться. Цель вмешательства непонятная, поскольку Конгресс является и наверняка останется одной из наиболее антироссийски настроенных политических структур в США. Есть ли вообще какие-то шансы на что-либо повлиять и зачем это нужно России — на эти вопросы никто не дает ответа.

— Это только сейчас началось?

— Уже давно, с весны, началась кампания, нацеленная на то, чтобы убедить всех, будто Россия намерена вмешаться в ноябрьские выборы в Конгресс США. И сейчас те обвинения, которые прозвучали в последние дни, в том числе со стороны Госдепа, на мой взгляд, являются частью этой кампании. То есть, правящая элита этой страны, судя по всему, не намерена прекращать политическую войну против РФ.

— Какие претензии к нам имеются у Вашингтона на данный момент?

— Поскольку обвинить Россию в том, что она чем бы то ни было угрожает, невозможно, поскольку никакой угрозы с нашей стороны не исходит и это всем абсолютно очевидно, то в действие запускается эта придуманная версия о том, что Россия через социальные сети, через хакеров, через блогеров будто бы пытается внести раскол в американское общество.

— Но проблемы в американском обществе заметны невооруженным взглядом. С чем они связаны на самом деле?

— Раскол в американское общество внесен самой американской правящей элитой. Она оказалась неспособна справиться с теми проблемами, которые стояли перед США. Отсюда — поражение Хиллари Клинтон и победа Дональда Трампа, который представляет собой недовольную часть американского электората.

— Но ведь есть и другие причины проблем внутри США?

— Вторая причина раскола в американском обществе — это очень серьезные расовые проблемы. Это было подтверждено многочисленными выступлениями афроамериканского населения за право на жизнь. Дело даже до этого дошло! Появилось движение «Black lives matter» — «Жизни черных имеют значение». Потому что в США происходит «отстрел» представителей афроамериканского населения американской полицией, и это общеизвестно.

— Каков реальный масштаб бедствия?

— За год убивают больше тысячи человек. Это породило в США очень серьезное движение протеста. Россия к этому не имеет и не может иметь ни малейшего отношения, потому что эту ситуацию спровоцировали действия американской полиции. А также общее социальное неблагополучие, которое толкает молодых афроамериканцев на преступления: они составляют до 80% постояльцев местных тюрем. Россия не имеет к этому отношения! Американское общество расколото по внутренним причинам.

«Копия Путина»

— В результате американцы решили найти врагов вовне?



— Да, для правящей американской элиты, которая не справляется с управлением страной, гораздо удобнее обвинить во всем внешний фактор. Это с одной стороны...

— Но есть и другая цель?

— А с другой, таким образом обосновывается политика противостояния с Россией, которая имеет на самом деле одну-единственную задачу: изменить нашу внешнюю политику через изменение нашей внутриполитической карты. Президента Владимира Путина там рассматривают как врага США, тут не должно быть никаких иллюзий. Все делается для того, чтобы сорвать любые попытки хотя бы относительного примирения между нынешней администрацией и Москвой. Вспомните ту бешеную реакцию, с которой были встречены переговоры Путина и Трампа в Хельсинки.

— Может быть, причина для этого все же была?

— Ничего такого во время этих переговоров не произошло, чтобы обвинять Трампа в измене, предательстве, в том, что он подчинился Путину, в том, что он чуть ли не раб Путина и чуть ли не копия Путина. Но, тем не менее, эта карта была разыграна, и Трампа держат на очень коротком поводке. То есть показывают, что любые попытки о чем бы то ни было договориться с Россией будут иметь для него очень негативные политические последствия.

— Иными словами, в США расколоты в первую очередь элиты?

— Это часть политики враждебности по отношению к России. В ней принимает участие большая часть американской администрации. Причем формально они выполняют распоряжения Трампа, а по сути дела занимаются подрывом любой возможности нормализации российско-американских отношений.

Американская элита закусила удила

— Похоже, пресловутое deep state возлагает на ноябрьские выборы большие надежды!

— Недавно в Москву приезжала группа американских сенаторов, которые настойчиво повторяли во время нашей встречи в Совете Федерации, что тестом для России станут ноябрьские выборы. И если будет обнаружено, что Россия в них вмешивается, то последствия будут очень негативные. Обратите внимание, что до выборов еще четыре месяца, а антироссийская кампания уже началась. Причем она направлена на то, чтобы создать впечатление, будто Россия обязательно вмешается в эти выборы! То есть ничего еще нет, предъявить пока ничего, но на уровне риторики американское и вообще западное общественное мнение убеждают в том, что Россия готовится к вмешательству.

— Можно ли сейчас сделать какие-то прогнозы? Изменится ли ситуация к лучшему?

— Я думаю, сейчас уже можно сказать, что американский правящий класс не будет ждать ноябрьских выборов для того, чтобы опять объявить Россию виновной во вмешательстве. И мы должны понимать, что Трамп в этой ситуации — человек весьма одинокий. Он исходит из того, что диалог между Россией и США необходим, что это две крупнейшие ядерные державы и конфронтация между ними чревата большими неприятностями. Он абсолютно прав! Но закусившая удила американская правящая элита ничего не хочет слушать.

Она хочет, чтобы мир был устроен так, как она его видит. А она его видит с подчиненной Россией, которая будет получать приказы из Вашингтона. Другая Россия для них неприемлема. Отсюда — враждебность, конфронтация. Отсюда вся эта кампания, которая не стоит выеденного яйца. Но в Америке она приобрела довлеющий характер, и я не думаю, что в обозримой перспективе ситуация изменится.