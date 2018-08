Самые верные слова: Трампа поддержали лозунгом «Лучше быть русским, чем демократом»

Знаменитый лозунг американских ястребов времен холодный «Лучше быть мертвым, чем красным», похоже, приобрел новое звучание в связи с борьбой президента США Дональда Трампа против своих противников из Демократической партии. На одном из митингов в поддержку Трампа в штате Огайо были замечены два немолодых его сторонника в футболках с надписью:

Источник Федерального агентства новостей в США сообщил, что это далеко не единичный случай. По словам собеседника ФАН, так американцы реагируют на захлестнувшую Соединенные Штаты очередную волну антироссийской истерии в связи с якобы «вмешательством Москвы в американские выборы». Сейчас раскручивается очередной раунд этой истерии в связи с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в американский конгресс, победу на которых сулят республиканцам — сторонникам Дональда Трампа.

Фотография с предвыборного митинга Трампа, проходившего под его знаменитым лозунгом «Сделаем Америку снова великой», появилась на портале Reddit. На фото в провокационных футболках позируют два пожилых мужчины.

На этом фоне очевидно, что республиканские политтехнологи переводят стрелки на демократов, которые уже два года не могут оставить в покое тему «Трамп — агент Кремля», пишет Рожин.

Под рубрикой: «Из свежей истерики на тему «Русские захватили Белый дом» блогер приводит огромную коллекцию антироссийских плакатов, основная цель которых — дискредитировать действующего американского президента за его якобы «связи с Москвой».

I’d like a moment of silence for everyone who has sacrificed their lives for these guys to have the freedom to wish they were Russian. #maga pic.twitter.com/vAVE6wIG1l

Отметим, фотография двух американцев в провокационной футболке вызвала не только ярость политических противников Трампа, которые не стеснялись в выражениях, но и вполне лояльные высказывания. Приведем некоторые из них:

— Which is strange no? I usually see this on guys/women past the age of 60. Сause they're the ones who actually remember the cold war. («Что странного? Обычно я вижу это на парнях/женщинах в возрасте старше 60 лет. Потому что это те, кто действительно помнит холодную войну»).

— I know a few of these guys. For at least no some of them, the idea is that we *** the communism out of Russia during the last 70 years and now they're a legitimate, capitalist country with a strong leader. And it's easy for them to idealize, because it's what they wanted out of Trump: a leader who takes no ***, does what he wants, and epitomizes outdated, traditional male values. («Я знаю некоторых из этих парней. По крайней мере, для некоторых из них идея состоит в том, что мы [имели] коммунизм из России в течение последних 70 лет, а теперь они являются законной капиталистической страной с сильным лидером. Этим людям легко идеализировать Трампа, потому что это то, что они хотели: сильный лидер, который олицетворяет устаревшие традиционные мужские ценности»).