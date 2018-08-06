Самые верные слова: Трампа поддержали лозунгом «Лучше быть русским, чем демократом»

Знаменитый лозунг американских ястребов времен холодный «Лучше быть мертвым, чем красным», похоже, приобрел новое звучание в связи с борьбой президента США Дональда Трампа против своих противников из Демократической партии. На одном из митингов в поддержку Трампа в штате Огайо были замечены два немолодых его сторонника в футболках с надписью:

«Лучше я буду русским, чем демократом».

Источник Федерального агентства новостей в США сообщил, что это далеко не единичный случай. По словам собеседника ФАН, так американцы реагируют на захлестнувшую Соединенные Штаты очередную волну антироссийской истерии в связи с якобы «вмешательством Москвы в американские выборы». Сейчас раскручивается очередной раунд этой истерии в связи с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в американский конгресс, победу на которых сулят республиканцам — сторонникам Дональда Трампа.

Фотография с предвыборного митинга Трампа, проходившего под его знаменитым лозунгом «Сделаем Америку снова великой», появилась на портале Reddit. На фото в провокационных футболках позируют два пожилых мужчины.

«В ранжировании символов абсолютного зла Демократическая партия опережает «русских иванов», — прокомментировал эту публикацию в своем Живом журнале военный эксперт и блогер Борис Рожин (Colonel Cassad). — Забавно, но очередные внутренние выборы в США проходят с активным обсуждением России и выяснением, кто из участников больше общался с русскими агентами и дипломатами».

На этом фоне очевидно, что республиканские политтехнологи переводят стрелки на демократов, которые уже два года не могут оставить в покое тему «Трамп — агент Кремля», пишет Рожин.

Под рубрикой: «Из свежей истерики на тему «Русские захватили Белый дом» блогер приводит огромную коллекцию антироссийских плакатов, основная цель которых — дискредитировать действующего американского президента за его якобы «связи с Москвой».

I’d like a moment of silence for everyone who has sacrificed their lives for these guys to have the freedom to wish they were Russian. #maga pic.twitter.com/vAVE6wIG1l — Bridget Phetasy (@BridgetPhetasy) August 5, 2018

Отметим, фотография двух американцев в провокационной футболке вызвала не только ярость политических противников Трампа, которые не стеснялись в выражениях, но и вполне лояльные высказывания. Приведем некоторые из них:

— Which is strange no? I usually see this on guys/women past the age of 60. Сause they're the ones who actually remember the cold war. («Что странного? Обычно я вижу это на парнях/женщинах в возрасте старше 60 лет. Потому что это те, кто действительно помнит холодную войну»).

— I know a few of these guys. For at least no some of them, the idea is that we *** the communism out of Russia during the last 70 years and now they're a legitimate, capitalist country with a strong leader. And it's easy for them to idealize, because it's what they wanted out of Trump: a leader who takes no ***, does what he wants, and epitomizes outdated, traditional male values. («Я знаю некоторых из этих парней. По крайней мере, для некоторых из них идея состоит в том, что мы [имели] коммунизм из России в течение последних 70 лет, а теперь они являются законной капиталистической страной с сильным лидером. Этим людям легко идеализировать Трампа, потому что это то, что они хотели: сильный лидер, который олицетворяет устаревшие традиционные мужские ценности»).

— Hmmm, if I recall correctly there was a period in American history where the popular motto was “Better dead than Red”. («Хммм, если я правильно помню, в истории США был период, в котором был популярен девиз «Лучше мертвый, чем красный»).

— Oh come on. That's an obvious joke, and you took the bait. («Да ладно. Это очевидная шутка, и вы клюнули на приманку»).

— "I'd rather be a Russian than a Democrat". The truest words ever spoken at a Trump rally. («Я предпочел бы быть русским, чем демократом». Самые верные слова, которые когда-либо говорили на митинге Трампа»).

Тема «вмешательства России» в американские выборы активно раскручивалась демократами во главе с Хиллари Клинтон еще во время предвыборной кампании и сразу после нее. Уже после президентских выборов в США было инициировано несколько разбирательств в связи с этими обвинениями. По мнению профессора-американиста Александра Домрина, это связано с тем, что ни проигравшие демократы, ни республиканцы-противники Трампа не могут смириться с тем, что президентом Соединенных Штатов был избран несистемный политик.

«Других оправданий собственных неудач, кроме раскручивания истории с «русским следом», у оппонентов Трампа — как демократов, так и республиканцев — просто нет. Только так они могут оправдать свои многочисленные неудачи. Им подойдет любой повод, даже высосанный из пальца, лишь бы «русский след» не исчезал из американских массмедиа», — отметил политолог.

Москва неоднократно отвергала все обвинения такого рода, подчеркивая, что политика охоты на ведьм играет на руку определенным силам, которые используют тему якобы «российского вмешательства» в собственных корыстных интересах.