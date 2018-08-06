Юмористический развод: Петросян и Степаненко не явились на первое заседание суда. ФАН-ТВ

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко в Хамовническом суде столицы делят совместно нажитое имущество. Сегодня суд рассматривает иск Елены Степаненко. Она потребовала взыскать с супруга порядка 80% совместно нажитого имущества, включая восемь из десяти московских квартир и антиквариат. Всего пара нажила более 1,5 млрд рублей.

На заседание сами артисты не явились, их интересы представляют адвокаты. Евгения Петросяна защищает Сергей Жорин.

«Мы просим расторгнуть брак и предлагаем разделить имущество пополам, а не так, на чем настаивает Степаненко», — заявляет Жоржин.

Адвокат юмориста уточнил, что де-факто брачный союз Петросяна и Степаненко развалился еще 15 лет назад, однако артисты продолжают сотрудничать, как творческие личности.

Суд принял встречный иск от адвоката Евгения Петросяна. Ранее артист сам заявлял, что надеется на то, что после развода и раздела имущества они с супругой останутся друзьями. В браке юмористы прожили более 30 лет.

«Задача была все сделать тихо и цивилизованно, и сейчас такая задача предстоит. И мы в любой день, в любой момент готовы сесть за стол переговоров, проговорить все с Еленой Григорьевной, как-то поделить все», — говорит адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

«Суд не разъяснил сторонам их права: о прекращении дела миром, и удовлетворил ряд ходатайств, которые не должен был, по нашему мнению, удовлетворять, потому что они касались имущества недвижимого, которое не имеет отношения к Евгению Вагановичу и Степаненко. Фактически суд вышел за рамки своих полномочий, в связи с чем мы заявили отвод суду», — добавляет он.

Новое заседание суда назначено на 13 августа.