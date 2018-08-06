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Юмористический развод: Петросян и Степаненко не явились на первое заседание суда. ФАН-ТВ
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    Юмористический развод: Петросян и Степаненко не явились на первое заседание суда. ФАН-ТВ

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    Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко в Хамовническом суде столицы делят совместно нажитое имущество. Сегодня суд рассматривает иск Елены Степаненко. Она потребовала взыскать с супруга порядка 80% совместно нажитого имущества, включая восемь из десяти московских квартир и антиквариат. Всего пара нажила более 1,5 млрд рублей.

    На заседание сами артисты не явились, их интересы представляют адвокаты. Евгения Петросяна защищает Сергей Жорин.

    «Мы просим расторгнуть брак и предлагаем разделить имущество пополам, а не так, на чем настаивает Степаненко», — заявляет Жоржин.

    Адвокат юмориста уточнил, что де-факто брачный союз Петросяна и Степаненко развалился еще 15 лет назад, однако артисты продолжают сотрудничать, как творческие личности.

    Юмористический развод: Петросян и Степаненко не явились на первое заседание суда. ФАН-ТВ

    Суд принял встречный иск от адвоката Евгения Петросяна. Ранее артист сам заявлял, что надеется на то, что после развода и раздела имущества они с супругой останутся друзьями. В браке юмористы прожили более 30 лет.

    «Задача была все сделать тихо и цивилизованно, и сейчас такая задача предстоит. И мы в любой день, в любой момент готовы сесть за стол переговоров, проговорить все с Еленой Григорьевной, как-то поделить все», — говорит адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

    Юмористический развод: Петросян и Степаненко не явились на первое заседание суда. ФАН-ТВ

    «Суд не разъяснил сторонам их права: о прекращении дела миром, и удовлетворил ряд ходатайств, которые не должен был, по нашему мнению, удовлетворять, потому что они касались имущества недвижимого, которое не имеет отношения к Евгению Вагановичу и Степаненко. Фактически суд вышел за рамки своих полномочий, в связи с чем мы заявили отвод суду», — добавляет он.

    Новое заседание суда назначено на 13 августа.

     

    Автор: Дарья Шмелева; Станислав Черушев
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