« Это бредовая идея»: в Киеве предсказали расцвет нелегальных перевозок после отмены поездов в РФ

Киев, 6 августа. «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») будут терять по 150 тыс. долларов в сутки при цене билета на поезд в 100 долларов, если Киев решит прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Такие данные приводит эксперт украинской общественной организации «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов.

По его словам, если украинские власти все же решатся пойти на этот шаг, то в стране тут же расцветут нелегальные перевозчики. Вероятнее всего, люди начнут пользоваться услугами сервисов, позволяющих нанимать частных извозчиков. Именно так произошло, когда Крым перешел в состав России.

«Я уверен, эта бредовая идея с закрытием ж/д сообщения напрямую связана с очередной коррупционной аферой. Определенные компаннии получат за огромные деньги лицензии на пассажироперевозки, и карманы некоторых чиновников будут наполняться», — цитируют Коновалова украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что Киев сделает хуже в первую очередь собственным гражданам. Ведь подавляющее число пассажиров железнодорожного транспорта, который соединяет Украину с Россией, — это сами украинцы, которые приезжают на территорию РФ на заработки или к родственникам.