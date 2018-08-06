Москва, 6 августа. Следователи считают, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, тщательно планировали преступление.

По словам источника в СК, девушки заранее готовились к убийству. На это указывает переписка в социальных сетях. Они распределяли роли в преступлении, а также обсуждали детали. В момент убийства Михаил Хачатурян задремал около телевизора. После этого девушки на него напали: одна брызнула баллончиком, вторая наносила удары молотком, а третья била ножом, сообщает «Комсомольская правда».

Эксперты также усомнились в том, что девушки получили травмы в результате самообороны. Раны они нанесли, чтобы сымитировать нападение отца. Несмотря на то, что сестры спланировали преступление, они не думали избавляться от тела и сразу позвонили в полицию, сообщил источник в СК РФ.

Как ранее сообщали «Известия», сестер Хачатурян разделили в СИЗО. Младшая и старшая сестра находятся в одиночных камерах, а средняя помещена с двумя сокамерницами.Напомним, что девушки стали фигурантами уголовного дела об убийстве 57-летнего отца. Девушки утверждают, что он постоянно избивал их и угрожал насилием и смертью.