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И Крымский мост нам не мешает: на Украине пожалели о захвате российского «Норда»
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    И Крымский мост нам не мешает: на Украине пожалели о захвате российского «Норда»

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    И Крымский мост нам не мешает: на Украине пожалели о захвате российского «Норда»

    Киев, 6 августа. Усиление досмотра российской стороной украинских судов в Азовском море стало результатом недальновидных действий со стороны Киева. РФ действует в рамках международного морского права, считает украинский ученый, доктор экономических наук Юрий Макогон.

    Украина в сложившейся ситуации стремится к минимизации экономических потерь от задержки судов, следующих в украинские порты. По мнению Макогона, властям, в первую очередь, необходимо отказаться от задержания экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», которое было захвачено незаконно и привело для украинской стороны лишь к сожалениям.

    Безосновательны также нападки на Крымский мост, построенный РФ через Керченский пролив. По мнению украинского ученого, его присутствие в проливе никак не мешает украинской стороне.

    «Все разговоры о том, что Керченский мост якобы мешает их (украинских судов. – Прим. ФАН) прохождению, не имеют под собой основания — у моста достаточная высота, чтобы большинство судов свободно проходили под ним», – добавил экономист.

    Макогон подчеркнул, что все заявления об атаках на мост, диверсиях против строительства свидетельствуют о недальновидности политики Киева, в то время как Москва действует согласно международному праву.

    «В результате мы сейчас имеем то, что имеем», — заключил украинский ученый.

    Напомним, украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. Москва была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

    Ряд экспертов пришел ко мнению, что нападки Киева на Москву в связи с якобы «блокадой» в Азовском море свидетельствуют о желании Украины прикрыть серьезные проблемы, которые существуют в военно-морских силах страны.

    Автор: Екатерина Кухарева
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