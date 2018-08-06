Эксперт рассказал, почему новый iPhone не появится в России

Москва, 6 августа. Китайские пользователи больше других нуждаются в двухсимочных моделях iPhone, а руководство Apple идет навстречу властям КНР. Именно поэтому новая модель смартфона появится только на рынке Поднебесной – так считает директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Apple очень активно идет навстречу китайским властям, почти во всем с ними сотрудничает, предоставляет им ключи шифрования iTunes и другие данные. Они исполняют все прихоти китайского руководства, ибо этот рынок для них очень ценен», — сказал Зыков в комментарии изданию «Политэксперт».

Он также отметил, что на рынке Китая нет компании Google, следовательно, на всех устройствах Android в стране нет ее лицензии. По словам Зыкова, другая основная причина вывода двухсимочных смартфонов на китайский рынок — цены на местную сотовую связью.

«Китайцы очень любят потреблять связь, по всей видимости, у них стоит по несколько номеров в одном телефоне, для их рынка это необходимость. В Европе такой необходимости нет. Они проанализировали рынок Китая и Европы и поняли, что на последнем нужды в двух симках нет», — отметил он.

По словам Зыкова, в странах Европы очень дорогая мобильная связь. Россиянам надеяться на появление новой модели iPhone тоже не стоит.

«Делать такие аппараты отдельно для России они не будут, потому что эти вложения никогда не окупятся», — прокомментировал Зыков.

Эксперт уверен, что падение спроса на iPhone в Китае вызвано именно отсутствием двухсимочной системы. Создание новой модели смартфона необходимо Apple для того, чтобы удержать одну из основных целевых аудиторий.