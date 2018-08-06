Шума будет много: Слуцкий обсудил с американским сенатором акцию в защиту Бутиной

Москва, 6 августа. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий попросил американского сенатора Рэнда Пола о помощи в разрешении ситуации с гражданкой России Марией Бутиной, арестованной в США. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы надеемся и рассчитываем на то, что наши американские коллеги проведут необходимые консультации с Вашингтоном, — заявил Леонид Слуцкий. — Уже завтра мы можем посоветоваться насчет «дорожной карты» действий в режиме онлайн, а именно такой режим допустим, когда мы говорим о незаконно арестованной россиянке».

Идею оказать содействие в защите Бутиной депутат обсудил с Рэндом Полом в ходе встречи парламентариев в Госдуме. Слуцкий пояснил американскому коллеге: обвинения в адрес россиянки строятся на том, что она не зарегистрировалась как иностранный агент. Но ее деятельность и не подразумевала такой регистрации, уверен депутат.

Леонид Слуцкий также анонсировал, что общение российских законодателей с Полом продолжится завтра, и поделился планами о проведении «конкретной акции» в защиту Бутиной.

«Шума будет много, и кого-то в Вашингтоне это заставит задуматься. Если Рэнд Пол на этой пойдет, то возможно привлечь к участию и российских парламентариев в Вашингтоне. Мы задействуем весь потенциал российской дипломатии по ее освобождению, это наша первейшая задача», — заявил Слуцкий.

Какой конкретно будет эта акция, по словам Слуцкого, еще рано говорить.

Мария Бутина была арестована 15 июля в США. Американские власти обвиняют ее как участника преступного сговора с целью осуществления деятельности в пользу иностранного государства. Очередное судебное заседание по делу Бутиной запланировано на 10 сентября.

Напомним, что сегодня американский сенатор Рэнд Пол провел встречи с представителями Совета Федерации и Государственной Думы РФ. В планах парламентария из США — встреча с представителями МИД России.