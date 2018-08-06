Самарский путешественник раскрыл тайну гибели группы Дятлова

Москва, 6 августа. Путешественник из Самарской области Дмитрий Кондрашин побывал на перевале Дятлова, где почти 60 лет назад погибла туристическая группа во главе с Игорем Дятловым.

Кондрашин, пообщавшись с местными жителями, рассказал, что они считают, что некое военное спецподразделение якобы ликвидировало туристов, которые увидели испытание нового оружия, сообщает «КТВ-Луч». При этом остается вопрос, почему они в таком случае оставили следы «преступления».

Путешественник считает, что один из участников тургруппы получил травму и не смог продолжить поход. Группе, продолжил он, пришлось остановиться и разбить лагерь в самом неподходящем месте. По мнению исследователя, ночью началась метель, и туристам пришлось быстро покинуть палатки и направиться в сторону леса. По его словам, причина смерти девяти туристов не имеет никакого мистического характера, пишет «Утро.ру».

Напомним, девять туристов во главе с Игорем Дятловым планировали совершить восхождение на две вершины Северного Урала. Предположительно 2 февраля 1959 года тургруппа погибла при неустановленных до сих пор обстоятельствах.