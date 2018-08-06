Сфотографировавший Порошенко в ресторане житель Киева рассказал подробности
Киев, 6 августа. Житель Киева Ярослав Макитра стал свидетелем отдыха президента страны Петра Порошенко в киевском ресторане Manu.
По его словам, глава государства не сильно скрывался от публики. Украинский лидер не стал закрывать двери в зале, где он сидел, а его охрана не стала требовать у Макитры телефон после того, как тот сфотографировал президента. Что именно заказывал Порошенко, он уточнить не смог.
«На тот момент в Manu не было пусто, помимо меня с друзьями было еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент, были открыты. Если человек не хочет, чтоб его видели, он трапезничает по-другому. Он предпочитает быть незамеченным», — рассказал Макитра украинским СМИ.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Петр Порошенко бесследно исчез после Крестного хода, проведенного непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата. Спустя неделю глава государства был замечен в киевском ресторане Manu.