Киев, 6 августа. Житель Киева Ярослав Макитра стал свидетелем отдыха президента страны Петра Порошенко в киевском ресторане Manu.

По его словам, глава государства не сильно скрывался от публики. Украинский лидер не стал закрывать двери в зале, где он сидел, а его охрана не стала требовать у Макитры телефон после того, как тот сфотографировал президента. Что именно заказывал Порошенко, он уточнить не смог.

«На тот момент в Manu не было пусто, помимо меня с друзьями было еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент, были открыты. Если человек не хочет, чтоб его видели, он трапезничает по-другому. Он предпочитает быть незамеченным», — рассказал Макитра украинским СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Петр Порошенко бесследно исчез после Крестного хода, проведенного непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата. Спустя неделю глава государства был замечен в киевском ресторане Manu.