Меню
Украина
Сфотографировавший Порошенко в ресторане житель Киева рассказал подробности
Технологии
Mail.ru Group продаст BlaBlaCar свой сервис поиска попутчиков
Следующая новость
Загрузка...

    Сфотографировавший Порошенко в ресторане житель Киева рассказал подробности

    783

    Сфотографировавший Порошенко в ресторане житель Киева рассказал подробности

    Киев, 6 августа. Житель Киева Ярослав Макитра стал свидетелем отдыха президента страны Петра Порошенко в киевском ресторане Manu.

    По его словам, глава государства не сильно скрывался от публики. Украинский лидер не стал закрывать двери в зале, где он сидел, а его охрана не стала требовать у Макитры телефон после того, как тот сфотографировал президента. Что именно заказывал Порошенко, он уточнить не смог.

    «На тот момент в Manu не было пусто, помимо меня с друзьями было еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент, были открыты. Если человек не хочет, чтоб его видели, он трапезничает по-другому. Он предпочитает быть незамеченным», — рассказал Макитра украинским СМИ.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Петр Порошенко бесследно исчез после Крестного хода, проведенного непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата. Спустя неделю глава государства был замечен в киевском ресторане Manu.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.