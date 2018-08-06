Отец Забелинской о решении дочери сменить гражданство: Для меня это дико

Москва, 6 августа. В разговоре с Федеральным агентством новостей Олимпийский чемпион-1980 в групповой велогонке и отец Ольги Забелинской – Сергей Сухорученков – поделился своим мнением о желании дочери сменить спортивное гражданство.

Напомним, 38-летняя спортсменка ранее выразила желание выступать за Узбекистан. Новость вызвала шок у ближайшего родственника российской велогонщицы.

«Нет, не обсуждал [смену гражданства с дочерью]. Для меня это новость. У нас время сейчас такое пошло, космическое. Раньше было 25 лет – люди думали, как уйти из спорта. Даже не могу ничего… Я – гражданин России, живу в деревне. Для меня это вообще… Я не знаю. Я с ней общаюсь, но она мне в таких вопросах не давала… Это ее личное мнение. Она живет на Кипре, она и так не гражданка России. Только по паспорту. Сейчас это легко. Сменить гражданство — это так. Для меня это дико, а для кого-то модно. Это ее личное дело. Она своего рода бизнесменша или шоуменша. Я в стороне», — заявил отец спортсменки.