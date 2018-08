Мощный взрыв возле аэропорта Болоньи попал на видео

⚠️عاجل... ????صورة وفيديو⚠️ ???????? • انفجار ضخم يهز مطار #بولونيا في #ايطاليا! ⚠️ • Breaking: Huge fireball ???? explosion in #BolognaAirport #avgeek #اخبار_الطيران

A post shared by Flight Arabia (@flightarabia) on Aug 6, 2018 at 5:27am PDT