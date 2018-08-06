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Мощный взрыв возле аэропорта Болоньи попал на видео
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    Мощный взрыв возле аэропорта Болоньи попал на видео

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    Мощный взрыв возле аэропорта Болоньи попал на видеоРим, 6 августа. Около аэропорта итальянского города Болонья произошел сильнейший взрыв, который попал на видео. На нем можно увидеть крупный столб дыма и огня.

    На данный момент известно, что на воздух взлетел большегруз, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества.

    Телеканал Rainews24 сообщает, что ЧП случилось на эстакаде на северо-западной окраине городе. Взрыв также вызвал сильный пожар. По предварительной информации, пострадали не менее 20 человек. К месту ЧП направили скорую помощь, пожарные подразделения и вертолет, передает издание Infox.ru.

    Некоторые СМИ сообщают, что бензовоз попал в ДТП, в результате чего произошел взрыв, при этом пламя распространилось на автомобили, находившиеся возле грузовика. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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