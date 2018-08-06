Кибератака совершена на завод по производству iPhone на Тайване

Синьбэй, 6 августа. Киберпреступники «заразили» вирусом завод по производству iPhone на Тайване, сообщили в пресс-службе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Вирус атаковал компьютеры завода вечером 3 августа. Осложняет ситуацию тот факт, что специалисты по-прежнему не могут определить природу компьютерного вируса — майнер это или вымогатель.

На Taiwan Semiconductor Manufacturing Co пришлось приостановить производство процессоров сразу в нескольких подразделениях. Работа была приостановлена до 6 августа. По некоторым данным, запуска работы не будет и в понедельник.

На данный момент ни одна из хакерских группировок еще не взяла ответственность за атаку. Представители Taiwan Semiconductor Manufacturing Co отметили, что кибератаки совершались на завод и раньше, однако ни разу целью преступников не становились компьютеры на производственных линиях. Из-за инцидента возможны серьезные задержки с выпуском продукции.