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Кибератака совершена на завод по производству iPhone на Тайване
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    Кибератака совершена на завод по производству iPhone на Тайване

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    Кибератака совершена на завод по производству iPhone на Тайване

    Синьбэй, 6 августа. Киберпреступники «заразили» вирусом завод по производству iPhone на Тайване, сообщили в пресс-службе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

    Вирус атаковал компьютеры завода вечером 3 августа. Осложняет ситуацию тот факт, что специалисты по-прежнему не могут определить природу компьютерного вируса — майнер это или вымогатель. 

    На Taiwan Semiconductor Manufacturing Co пришлось приостановить производство процессоров сразу в нескольких подразделениях. Работа была приостановлена до 6 августа. По некоторым данным, запуска работы не будет и в понедельник.

    Кибератака совершена на завод по производству iPhone на Тайване

    На данный момент ни одна из хакерских группировок еще не взяла ответственность за атаку. Представители Taiwan Semiconductor Manufacturing Co отметили, что кибератаки совершались на завод и раньше, однако ни разу целью преступников не становились компьютеры на производственных линиях. Из-за инцидента возможны серьезные задержки с выпуском продукции.

    Автор: Катерина Иванова
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