Голодец рассказала, сколько футбольных центров создадут в России для детей

Москва, 6 августа. В рамках концепции наследия ЧМ-2018 в России создадут 30 базисных футбольных центров для детей, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец журналиста.

«По всей стране будут созданы в рамках концепции [наследия чемпионата мира по футболу] 30 футбольных базисных центров для детей», — заявила вице-премьер.

По ее словам, Российский футбольный союз (РФС) обсуждает, как укрепить и распространить лучшие методики для занятия спорта и футболом с детьми, а также каким образом найти механизм поддержания тренеров, которые будут работать с юными спортсменами. Голодец отметила, что футболом занимаются три миллиона детей, при этом прослеживается повышенный интерес к этому виду спорта среди зрителей и спортсменов.

Голодец ожидает, что число детей младшего возраста, которые придут в спортивные школы в секцию футбола, увеличится как минимум в три раза.

«Для этого сейчас создаются условия», — добавила она.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах на 12 стадионах. Матчи мирового первенства были сыграны с 14 июня по 15 июля.