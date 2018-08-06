Украина должна быть сильной: Гройсман обещает соотечественникам поднять среднюю зарплату

Киев, 6 августа. Главным приоритетом экономики Украины является повышение средней заработной платы, которая к концу года может вырасти до 10 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Главный приоритет — средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история», — отметил он.

Политик напомнил, что нынешняя средняя заработная плата составляет примерно 8 тысяч гривен (около 18 тысяч рублей). Увеличению данного показателя, по его мнению, способствует вся экономическая политика государства.

«У нас цель одна — Украина должна быть сильной», — заключил глава украинского правительства.

Многие специалисты ранее пришли к мнению, что политика действующих украинских властей приведет к обнищанию населения, и этому есть целый ряд причин. В стране отмечен рост на медикаменты и продукты питания, а также на услуги жилищно-коммунального хозяйства, из-за чего украинцы массово переезжают на заработки в европейские страны, в особенности в Польшу, благодаря безвизовому режиму.

В то же время государственная служба Украины рассказала о темпах роста задолженности по выплате заработной платы в стране. Согласно полученным данным, к июлю текущего года размер долга достиг 2,723 миллиарда гривен.

Ранее Гройсман призвал жителей Украины снизить потребление газа, чтобы не пришлось больше покупать его, в том числе и у России, напоминает «Утро.ру». По его словам, пока Украина будет закупать газ у РФ и у других стран, она не станет энергонезависимой.