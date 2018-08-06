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Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР российских журналистов
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    Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР российских журналистов

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    Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР российских журналистов

    Москва, 6 августа. Документы убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов были восстановлены, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля нашли мертвыми в 32 километрах от Сибута. Расследование их убийства проводят и местная полиция, и представители российской стороны, и полиция МИНУСКА (миссии ООН в ЦАР).

    Официальный представитель МИД РФ отметила, что документы россиян не были найдены.

    «Они восстановлены», — приводит слова российского дипломата ТАСС.

    Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР российских журналистов

    Ранее власти ЦАР сообщили, что российские журналисты, которых убили на территории страны, пытались оказать сопротивление 10 вооруженным людям в тюрбанах. 

    Автор: Катерина Иванова
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