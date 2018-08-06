Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР российских журналистов

Москва, 6 августа. Документы убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов были восстановлены, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля нашли мертвыми в 32 километрах от Сибута. Расследование их убийства проводят и местная полиция, и представители российской стороны, и полиция МИНУСКА (миссии ООН в ЦАР).

Официальный представитель МИД РФ отметила, что документы россиян не были найдены.

«Они восстановлены», — приводит слова российского дипломата ТАСС.

Ранее власти ЦАР сообщили, что российские журналисты, которых убили на территории страны, пытались оказать сопротивление 10 вооруженным людям в тюрбанах.