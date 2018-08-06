Депутат Европарламента готов сесть в тюрьму вместо защитника русских школ в Латвии

Рига, 6 августа. Депутат Европарламента и кандидат в премьер-министры Латвии от партии «Русский союз Латвии» Андрей Мамыкин заявил, что готов сесть в тюрьму вместо правозащитника Ильи Козырева, который выступает в защиту русских школ в стране.

Козырева задержала Полиция безопасности после обыска в его доме. По словам Мамыкина, подобными действиями власть перешла все границы и «с этим нужно покончить раз и навсегда». Он отметил, что власти страны предпочитают действовать против граждан репрессивными методами вместо того, чтобы защищать их.

«Они боятся нас все и тотально», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Политик заявил, что готов отправится в тюрьму вместо Козырева, который известен, как принципиальный защитник русских школ.

«Если надо, то я, депутат Европарламента, готов сесть в тюрьму вместо вас. Так и скажите это горе-следователям в погонах», — написал Мамыкин.

Напомним, что ранее власти Латвии приняли законопроект, который обязывает школы национальных меньшинств преподавать на латышском языке. В стране прошли массовые акции протеста среди русскоязычного населения.