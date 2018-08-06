Защитника советских памятников нашли повешенным в Закарпатье

Львов, 6 августа. Лидер Федерации скаутов «Галицкая Русь», украинский активист и общественный деятель Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Закарпатской области.

По словам бывшего руководителя Русского движения на Украине Александра Свистунова, Арбатова нашли повешенным, однако не исключено, что на фоне национальной ненависти это могло быть преднамеренным убийством.

«Мы не исключаем, что его повесили. Потому что ситуация там обостряется, — пояснил Свистунов. — Национализм цветет пышным цветом».

Он добавил, что активист поддерживал связь с российским консульством во Львове, сообщает издание «Политнавигатор».

Федерация скаутов «Галицкая Русь» занималась реконструкцией советских памятников, подвергавшихся нападениям вандалов. Именно эта организация восстановила могилы разведчика Николая Кузнецова и героя Советского Союза Александра Марченко, братскую могилу советских танкистов, мемориал воинам, павшим в годы Первой мировой войны, а также памятник «Скорбящая Родина-мать».