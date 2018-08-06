«Это не в нашей философии»: Железняк рассказал сенатору США, почему РФ не вмешивается в чужие выборы

Москва, 6 августа. Россия никогда не вмешивается в чужие выборные процессы, поскольку уважает независимость любой страны, как свою собственную. Об этом в понедельник заявил депутат Госдумы Сергей Железняк во время встречи с сенатором США Рэндом Полом.

«Россия никогда этого не делала​​​. Это не в нашей философии. Мы против вмешательства в политические процессы других стран», — отметил он.

Напомним, что американские власти обвинили Россию в том, что она вмешалась в президентские выборы, которые проходили в США осенью 2016 года. Правоохранительные органы начали масштабное расследование с целью доказать факт вмешательства, однако за полтора года работы не было обнаружено ни одного доказательства хоть какой-либо причастности Москвы к американским выборам.

По словам президента РФ Владимира Путина, расследование по вмешательству является попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Примечательно, что президент США Дональд Трамп тоже отрицает факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».