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Ведущая актриса драмтеатра в Кузбассе умерла на сцене
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    Ведущая актриса драмтеатра в Кузбассе умерла на сцене

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    Ведущая актриса драмтеатра в Кузбассе умерла на сцене

    Москва, 6 августа. Одна из ведущих актрис Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола Анна Соколова скончалась на 50-м году жизни в Кузбассе.

    Актриса умерла во время репетиций заглавной роли к постановке «Ханума», которая должна была стать ее бенефисом, сообщили в пресс-службе театра. Соколова ушла из жизни в субботу, 4 августа.

    Прощание с актрисой прошло в Церкви праведного Прокопия Устюжского и в Прокопьевском драматическом театре в понедельник, 6 августа, сообщает Газета.ru.

    Соколова прослужила в театре 23 года. Она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар, признались в театре. 

    Автор: Дарья Смолина
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