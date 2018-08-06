Ведущая актриса драмтеатра в Кузбассе умерла на сцене

Москва, 6 августа. Одна из ведущих актрис Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола Анна Соколова скончалась на 50-м году жизни в Кузбассе.

Актриса умерла во время репетиций заглавной роли к постановке «Ханума», которая должна была стать ее бенефисом, сообщили в пресс-службе театра. Соколова ушла из жизни в субботу, 4 августа.

Прощание с актрисой прошло в Церкви праведного Прокопия Устюжского и в Прокопьевском драматическом театре в понедельник, 6 августа, сообщает Газета.ru.

Соколова прослужила в театре 23 года. Она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар, признались в театре.