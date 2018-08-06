Сирия внутри «Большого Идлиба»: боевики торпедируют мирное урегулирование конфликта

На севере провинции Хама боевиками «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Национальный фронт освобождения») было арестовано 45 человек за то, что те призывали местное население заключить с официальным Дамаском соглашение о примирении. Об этом сообщает ближневосточное информагентство Al-Masdar News.

По данным местных «оппозиционных» источников в провинции, задержанные провели несколько встреч с представителями сирийского правительства, чтобы побудить людей в районах, подконтрольных боевикам, принять примирение и допустить на свою территорию подразделения российской военной полиции.

Однако альянс протурецких группировок «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», в который ранее вошли «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», по всей видимости, не намерен вести переговоры с официальным Дамаском и отвергает путь мирного урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что аресты переговорщиков происходят на фоне роста числа нарушений со стороны боевиков, действующих в зоне деэскалции «Идлиб», в которую входят как территории одноименной провинции, так и районы провинций Алеппо, Латакия и Хама. Джихадистские группировки уже не первую неделю ведут провокационные обстрелы позиций правительственных войск и прифронтовых населенных пунктов вдоль линии соприкосновения сторон, что уже привело к жертвам не только среди сирийских военнослужащих, но и среди мирных граждан.

Непростую ситуацию вокруг Идлибской зоны деэскалации Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Андрей Онтиков. Эксперт обратил внимание, что в арестах боевиками переговорщиков нет ничего хорошего.

«Это не добавляет стабильности в и без того достаточно неспокойную обстановку. Как бы то ни было, сирийцы уже стягивают в большом количестве свои подразделения к зоне деэскалации «Идлиб», и это вполне ожидаемый шаг», — объяснил собеседник ФАН.

Андрей Онтиков отметил, что наиболее выгодным для всех сторон могло бы стать мирное урегулирование ситуации.

«При всех тех успехах сирийской армии, которые можно было наблюдать до этого, Идлиб все-таки отличается от других зон, где правительственные войска проводили военные операции ранее. Во-первых, по некоторым оценкам, там сидит до 50 тысяч боевиков, а это невероятнейшая армия вооруженных людей. Во-вторых, на северо-западе Сирии есть пресловутый турецкий фактор. Турция предельно ясно дала понять, что она не потерпит наступления сирийской армии в том районе. Поэтому ключ к урегулированию ситуации в Идлибе кроется в договоренностях между Россией и Турцией. Насколько я понимаю, такого рода консультации сейчас идут, и идут попытки прийти к какому-то общему знаменателю», — считает собеседник ФАН.

Андрей Онтиков напомнил, что ранее в некоторых арабских СМИ проходила информация о передаче Турцией российской стороне так называемого белого листа:

«Набора предложений по урегулированию ситуации в Идлибе. В частности, Турция брала на себя обязательство собрать всех боевиков, которых она контролирует, на некую «всеобщую конференцию» и потребовать от них передать под контроль Турции все тяжелое и среднее вооружение. Я подчеркиваю, не знаю, насколько верны эти сообщения, но они появлялись в СМИ», — отметил востоковед.

В то же самое время, базовый принцип и официального Дамаска, и российской стороны — это сохранение единства и территориальной целостности всех сирийских земель.

«Это касается всех районов Сирии, находящихся сейчас не под контролем законного правительства, не только Идлиба. Это базовый принцип, которого придерживается Россия, и от него она отказываться не будет. На основании этого и будут вестись переговоры. По заявлениям наших дипломатов, Турция должна оказать давление на так называемую вооруженную оппозицию, чтобы та, наконец, начала вести борьбу против «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и связанных с ней группировок. Кроме этого, должны начаться и какие-то подвижки в сторону урегулирования ситуации», — добавил эскперт.

Тем не менее, собеседник Федерального агентства новостей допускает проведение военной операции сирийских правительственных войск по зачистке северо-западной части Сирии.

«Я убежден, что операция САА в Идлибе в том или ином виде состоится. Вопрос лишь в масштабах этой операции. Придется ли сирийским войскам уничтожать или делать какие-то предложения, от которых нельзя отказаться, всем 50 тысячам боевиков или нет. Вопрос, на мой взгляд, заключается только в этом», — резюмировал Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.