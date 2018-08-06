Долго отмалчивались: эксперт оценил готовность ЕС блокировать санкции США против Ирана

Европейский союз собирается со вторника начать блокировку санкций Соединенных Штатов против Ирана, об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Брюссель такой шаг объясняет желанием защитить компании Евросоюза, которые ведут бизнес с Тегераном.

Напомним, что в июле этого года главы внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС одобрили поправки в «Блокирующий статут». С этих пор он признает недействительными на территории Евросоюза санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. Более того, блокирующее постановление запретит базирующимся в ЕС компаниям разрывать деловые связи с Тегераном.

Подобные меры Европейский союз впервые применил в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от санкций США. Также положение «Блокирующего статута» распространили в отношении принятых американцами в том же году санкций против Ирана и Ливии.

Новый виток торговой войны

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: несогласованность позиций США и Евросоюза по санкционному режиму против Ирана говорит о новом витке торговой войны между континентами. Визит президента США Дональда Трампа на саммит НАТО лишь убедил европейских лидеров в том, что Европейскому союзу крайне необходима суверенная торговая политика.

«Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, подписанного предыдущим американским президентом Бараком Обамой. Восстановленный санкционный режим против Ирана подразумевает санкции со стороны США в отношении европейских компаний, ведущих деятельность с Тегераном.

Дональд Трамп остается последовательным в своей политике торгового изоляционизма. Он рассматривает режим санкций не как инструмент для достижения политических целей, а как инструмент для выстраивания режима благоприятного развития американского бизнеса. Торговые санкции превратились в грубый инструмент политики протекционизма со стороны США», — рассказал Евгений Валяев.

Поведение США

По мнению эксперта, этот инструмент не просто защищает интересы американского бизнеса, он возводит недобросовестную конкуренцию в ранг нормального поведения одного из лидеров мировой торговли. Европа долго отмалчивалась, давая шанс американской системе самой исправить эту ситуацию. Но самоорганизация в данном случае не сработала. Хотя и есть множество поводов говорить о кризисе американской политической системы, но ходы Трампа по защите внутреннего рынка и американского бизнеса поддерживаются многими американцами, на чьих электоральных предпочтениях пытается играть нынешний американский лидер.

«Европейский союз довольно долго не отвечал на изменения позиций США по санкционному и торговому режиму. Европейские лидеры и чиновники ЕС будто бы с любопытством следили за тем, как далеко зайдет Трамп. Но он и не собирался останавливаться. Одно дело, когда Трамп вводит санкции по отношению к КНДР, Ирану, Китаю и России, и совсем другое дело, когда американские санкции бьют по европейским компаниям. После этого ЕС стало уже жизненно необходимо отвечать на шаги американского президента», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, важность введения «Блокирующего статута» крайне высока, ведь этот шаг не просто показывает конкретные разногласия между давними союзниками, но и бьет по самому важному — по авторитету и репутации самих американских санкций. Отныне эти санкции не являются «мировыми», а именно таким статусом американские санкции обладали совсем недавно. При Обаме санкции вводились осторожно, трезво оценивался уровень поддержки этих санкций союзниками.