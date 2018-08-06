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ЛНР пожаловалась ОБСЕ на украинских силовиков, закрепляющихся в Донбассе
Украина
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    ЛНР пожаловалась ОБСЕ на украинских силовиков, закрепляющихся в Донбассе

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    ЛНР пожаловалась ОБСЕ на украинских силовиков, закрепляющихся в Донбассе

    Луганск, 6 августа. Власти Луганской народной республики обратили внимание ОБСЕ на действия украинских силовиков, которые занимают позиции возле города Золотое, расположенного на линии разведения сил в Донбассе. Об этом в понедельник рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Александр Марочко, отвечая на вопросы журналистов.

    «Обращаюсь к представителям ОБСЕ и прошу обратить внимание на проблему участка разведения сил и средств со стороны ВСУ в районе населенного пункта Золотое», — отметил он.

    По словам Марочко, несмотря на достигнутые договоренности по разведению сил, украинские силовики продолжают «медленно, но верно» укрепляться в данном районе.

    Отметим, что, по словам представителей ЛНР, украинская армия регулярно нарушает минские договоренности с самого момента их подписания. Так, например, за минувшие сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР из минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия. Всего было выпущено около 60 снарядов. Под огонь попали Желобок и Калиновка.

    Автор: Антон Соколов
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