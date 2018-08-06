Меню
Технологии
Российские химики научились читать состав белков человека для предсказывания болезней
Технологии
Mail.ru Group продаст BlaBlaCar свой сервис поиска попутчиков
Следующая новость
Загрузка...

    Российские химики научились читать состав белков человека для предсказывания болезней

    93

    Российские химики научились читать состав белков человека для предсказывания болезней

    Москва, 6 августа. Специалисты Научно-исследовательского института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича научились считывать состав белков человека и теперь пытаются расшифровать протеом — белковый «аналог» генома человека. Это поможет российским химикам предсказывать болезни у конкретного человека еще до того. как он почувствовал ухудшение самочувствия.

    «Гены несут программу, и эта программа в организме считывается. В результате образуются белки — протеины — это и есть рабочие наши клетки, — пояснил в интервью Федеральному агентству новостей директор НИИ биомедицинской химии Андрей Лисица. — Это и есть мишени для действия лекарств: лекарства редко действуют на гены, они обычно действуют на белки». 

    Геном — это всего лишь эскиз, не все к нему сводится, пояснил эксперт. То, что с нами реально происходит, — это протеом, добавил он.

    Расшифрованный международным сообществом ученых еще в начале 2000-х геном человека помог современным специалистам разработать методы коррекции серьезных врожденных патологий на генетическом уровне. Однако в лечении и профилактике тяжелых заболеваний, приобретаемых человеком в течение жизни, методы генетической коррекции неэффективны. 

    «Мы научились считывать белки механистически, но пока не разработали методы, как мониторировать состояние человека», — заявил собеседник ФАН. 

    Исследуя протеом, нужно постоянно сравнивать человека с самим собой, пояснил он. Не с другими людьми, как делают врачи: это когорта больных, это когорта здоровых, — а одного и того же человека: каким он был год назад, два года назад.

    «Если эта система движется плавно, это нормально, —  рассказал Андрей Лисица. — Если же какие-то белки меняются, то это признак нездоровья, еще не болезни, но уже состояния близкого к тому, чтобы заболеть, и нужно искать какие-то методы коррекции».

    По словам ученого, на состав белков могут оказывать влияние стрессы, неправильное питание, экология в месте проживания и другие факторы. Оперативное выявление изменений в протеоме поможет выявлять заболевания нарушения в работе внутренних органов, эндокринной и сердечно-сосудистой систем человека, а также возможное появление злокачественных опухолей.

    Автор: Анна Клименко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.