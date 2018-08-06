Российские химики научились читать состав белков человека для предсказывания болезней

Москва, 6 августа. Специалисты Научно-исследовательского института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича научились считывать состав белков человека и теперь пытаются расшифровать протеом — белковый «аналог» генома человека. Это поможет российским химикам предсказывать болезни у конкретного человека еще до того. как он почувствовал ухудшение самочувствия.

«Гены несут программу, и эта программа в организме считывается. В результате образуются белки — протеины — это и есть рабочие наши клетки, — пояснил в интервью Федеральному агентству новостей директор НИИ биомедицинской химии Андрей Лисица. — Это и есть мишени для действия лекарств: лекарства редко действуют на гены, они обычно действуют на белки».

Геном — это всего лишь эскиз, не все к нему сводится, пояснил эксперт. То, что с нами реально происходит, — это протеом, добавил он.

Расшифрованный международным сообществом ученых еще в начале 2000-х геном человека помог современным специалистам разработать методы коррекции серьезных врожденных патологий на генетическом уровне. Однако в лечении и профилактике тяжелых заболеваний, приобретаемых человеком в течение жизни, методы генетической коррекции неэффективны.

«Мы научились считывать белки механистически, но пока не разработали методы, как мониторировать состояние человека», — заявил собеседник ФАН.

Исследуя протеом, нужно постоянно сравнивать человека с самим собой, пояснил он. Не с другими людьми, как делают врачи: это когорта больных, это когорта здоровых, — а одного и того же человека: каким он был год назад, два года назад.

«Если эта система движется плавно, это нормально, — рассказал Андрей Лисица. — Если же какие-то белки меняются, то это признак нездоровья, еще не болезни, но уже состояния близкого к тому, чтобы заболеть, и нужно искать какие-то методы коррекции».

По словам ученого, на состав белков могут оказывать влияние стрессы, неправильное питание, экология в месте проживания и другие факторы. Оперативное выявление изменений в протеоме поможет выявлять заболевания нарушения в работе внутренних органов, эндокринной и сердечно-сосудистой систем человека, а также возможное появление злокачественных опухолей.