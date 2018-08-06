Правда нуждалась в нем: фотовыставка Андрея Стенина открылась в Луганске

Сегодня в Галерее искусств Луганского художественного музея состоялось открытие фотовыставки работ специального корреспондента МИА «Россия Сегодня» Андрея Стенина, который трагически погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.

На выставке представлено 27 работ, которые были сделаны им во время пребывания в Донбассе, а также фотографии с места гибели корреспондента.

Помощник главы ЛНР Андрей Гребенюк отметил, что «в настоящее время, если мы хотим изменить мир, а мы обязательно хотим изменить его к лучшему, то журналистика — это основное и действенное оружие борьбы, если, конечно, можно назвать таковым видеокамеру, фотокамеру, диктофон, чернила, перо и бумагу».

«Я знаю: Андрей был во многих странах, в горячих точках и нигде он не предал правды. Поэтому и здесь он оказался неслучайно. Судьба забросила его на восток. Мы нуждались в нем, правда нуждалась в нем, поэтому низкий поклон от всего гордого и непокоренного народа Донбасса», — сказал Гребенюк.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко вспоминает, как тогда, в 2014 году, просто необходимо было доносить правду о событиях в Донбассе.

«Я прекрасно помню, как нам не хватало, как кислорода, информации. Как не хватало тех людей, которые доносили правду до общественности, до мирового сообщества, поскольку на тот момент работали только украинские телеканалы, которые явно и четко гнули политику кровавого режима. Потом, когда уже приехали фотографы, фотокорреспонденты и журналисты, мир потихоньку стал узнавать другие события, немножко под другим ракурсом это все подавалось. Простые видеокадры показывали обратное тому, что говорил официальный Киев», — рассказал Марочко.

Экс-сотрудник пресс-службы главы и правительства ЛНР Оксана Чигрина вспоминает, как тогда, в августе 2014 года, они всячески старались помочь в поисках Андрея.

«На тот момент, когда пропал Андрей Стенин в Луганске, уже не было электроэнергии, не было связи. Мы узнавали информацию от людей, которые выезжали в Краснодон, смотрели там новости, читали, а потом приезжали и рассказывали нам. К поискам журналиста мы, конечно же, сразу присоединились, поскольку летом 2014 года нередки были случаи, когда журналисты, работающие в ДНР, никого не предупреждая, уезжали работать в Луганск. Люди приезжали, мы давали им задание искать. Самая большая надежда была на то, что он хотя бы не погиб, а был схвачен СБУ», — рассказывает Чигрина.

С 5 августа Андрей Стенин перестал выходить на связь. И только в сентябре того же года стало известно, что он погиб в районе Снежного. Автомобиль, в котором передвигался корреспондент, был расстрелян и сожжен.

Фотовыставка работ Андрея Стенина в Луганске организована МИА «Россия сегодня» при поддержке и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника.