Страна, победившая разум: россияне отреагировали на «нововведение» в украинском магазине
Запорожье, 6 августа. В одном из магазинов украинского Бердянска, расположенного в Запорожской области, сотрудники повесили табличку с предупреждением о том, что не обслуживают граждан, которые симпатизируют России и лично президенту РФ Владимиру Путину. Примечательно, что сам текст написан на русском языке.
Фотоснимок был опубликован в социальной сети Twitter.
«Лица, симпатизирующие России, и лично господину Путину в нашем отделе не обслуживаются!» — напечатано на табличке. Судя по снимку, табличку установили сотрудники магазина музыкальных инструментов.
Россияне не удивились появлению подобной надписи, но посмеялись «нововведениям» в украинском магазине, а также отреагировали на то, что текст напечатан на русском языке.
«Можно считать человека, который напечатал эту табличку на русском языке, симпатизирующим России?» — отметил пользователь социальной сети Twitter.
Участники дискуссии сравнивают авторов «предупреждения» с американцами и неандертальцами.
«Все больше и больше скатываются к неандертальцам, страна, победившая разум», — написал пользователь Юра Иловайский.
«Даже не верится, что украинцы так быстро превратились в приматов», — заявил Аркадий Гайдар.
Напомним, ранее жители все того же Бердянска уличили владельца продуктового ларька в российской пропаганде.