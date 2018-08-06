Страна, победившая разум: россияне отреагировали на «нововведение» в украинском магазине

Запорожье, 6 августа. В одном из магазинов украинского Бердянска, расположенного в Запорожской области, сотрудники повесили табличку с предупреждением о том, что не обслуживают граждан, которые симпатизируют России и лично президенту РФ Владимиру Путину. Примечательно, что сам текст написан на русском языке.

Фотоснимок был опубликован в социальной сети Twitter.

«Лица, симпатизирующие России, и лично господину Путину в нашем отделе не обслуживаются!» — напечатано на табличке. Судя по снимку, табличку установили сотрудники магазина музыкальных инструментов.

Россияне не удивились появлению подобной надписи, но посмеялись «нововведениям» в украинском магазине, а также отреагировали на то, что текст напечатан на русском языке.

«Можно считать человека, который напечатал эту табличку на русском языке, симпатизирующим России?» — отметил пользователь социальной сети Twitter.

Участники дискуссии сравнивают авторов «предупреждения» с американцами и неандертальцами.

«Все больше и больше скатываются к неандертальцам, страна, победившая разум», — написал пользователь Юра Иловайский.

«Даже не верится, что украинцы так быстро превратились в приматов», — заявил Аркадий Гайдар.

Напомним, ранее жители все того же Бердянска уличили владельца продуктового ларька в российской пропаганде.